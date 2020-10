Kakšno je bilo življenje pred obdobjem popularnega družbenega omrežja za objavljanje sebkov in na katerem kraljujejo influencerji? Tako je bilo le deset let nazaj, potem pa se je ’rodil’ Instagram. V le nekaj urah ga je preneslo deset tisoč ljudi. V naslednjem letu je to storilo deset milijonov. Zdaj ima milijardo uporabnikov. Začelo pa se je s slabo fotografijo.