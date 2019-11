Instagram 'kriv' za vse več poškodb med učitelji joge

Po besedah strokovnjakov je največ poškodb na predelu bokov in skrb vzbujajoče je to, da se vse več ljudi želi učiti jogo, ne zaradi krepitve mišic in duha, ampak izključno iz estetskih razlogov.

Že pred več kot 5.000 leti je joga v starodavni Indiji predstavljala pot k razsvetljenju in že takrat so prepoznali številne pozitivne učinke, tako fizične kot psihične. Pomen joge pa se je v zadnjih časih spremenil, saj je postala predvsem estetska vadba, ki pritegne tudi številne uporabnike Instagrama, ki si želijo edinstvenih fotografij. Slabim učinkom družbenega omrežja so podlegli tudi številni inštruktorji joge, ki so zaradi zahtevnih položajev potrebovali zdravniško pomoč.

"Družbeni mediji so zagotovo prispevali k temu, da si vsi želijo biti edinstveni in svoje telo potiskati čez določene meje. Če se lahko z glavo dotaknete tal, si boste mogoče res dvignili samozavest, ampak ni nujno, da vam bo telo hvaležno. Mogoče je, da boste zato imeli še več zdravstvenih težav,"je še dodal fizioterapevt.

Benoy Mathew , britanski fizioterapevt, ki je specializiran za boke in kolena, je dejal, da je joga postala preveč komercialna, zato se veliko neizkušenih ljudi preveč trudi narediti pravo fotografijo in želijo narediti ekstremne položaje, za katere niso dovolj fizično in teoretično pripravljeni:"Ko sem pred osmimi leti prvič začel delati v ambulanti, se je na vsakih šest mesecev pri meni oglasil vsaj en učitelj joge."

Joga je izredno priljubljena tudi pri zvezdnikih, med katerimi sta tudi Victoria Beckham in članica kraljeve družine Meghan Markle. Benoy je prepričan, da številni učitelji joge nimajo zadostne izobrazbe za izvajanje določenih vaj, ki so še posebej zahtevne. "Obstajajo velike razlike v izkušnjah, ki jih imajo inštruktorji. Nekateri so pred jogo veliko časa preživeli v fitnesih in imajo veliko znanja s področja človeškega telesa, spet drugi nimajo takšnega znanja in jih bolj pritegne estetika tega športa."

Številni, ki sledijo trendom na družbenih omrežjih, želijo posnemati popoln položaj telesa s fotografije, ki so jo videli na spletu. Svoje mišljenje je delila tudi 38-letna gospa Pickles, ki jogo poučuje že dve leti, in pravi, da je za poškodbe kriv tudi pritisk, saj želijo inštruktorji dokazati, da so boljši od svojih učencev."Poškodbe, ki sem jih najbolj zaznala, so bolečine v ramenih in hrbtenici. Pri jogi ni meja in določenih smernic, ki bi določale, kakšno izobrazbo potrebuješ, da lahko deliš svoje znanje naprej. Zato pogosto preobremenimo svoje telo."