Instagram skril 'všečke' še več uporabnikom

Spletno družbeno omrežje Instagram je primarno namenjeno deljenju fotografij in videov in ima po vsem svetu več kot milijardo uporabnikov.

Družbeno omrežje, ki je v lasti podjetja Facebook, pozitivne odzive drugih uporabnikov skriva zaradi kritik, ki letijo nanj. Lovljenje "všečkov" naj bi namreč negativno vplivalo na duševno zdravje njegovih uporabnikov, še posebej mladih.

Tako zdaj uporabniki v šestih državah ne bodo več neposredno videli, koliko pozitivnih odzivov so zbrale njihove objave. Dostop do tega podatka bodo lastniki računa še vedno lahko pridobili, a z dodatnim klikom. Drugi uporabniki števila prejetih odzivov ne bodo videli. Spremembe so za zdaj poskusne, čeprav Instagram ni navedel, kdaj naj bi se poskusno obdobje končalo.