Vse več moških in žensk z irskega podeželja zaman išče partnerja, s katerim bi preživeli del ali preostanek življenja. Težko je, kljub temu, da splet ponuja obilo aplikacij za zmenkarije. Zato samske Irke in Irci vsako leto nestrpno čakajo september in prav poseben festival, ki so ga poimenovali kar ženitna posredovalnica.