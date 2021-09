Islandski vulkan izbruhnil prvič po 800 letih

Vulkan Fagradalsfjall se nahaja dobrih 40 kilometrov stran od glavnega mesta Islandije, vendar za razliko od izbruha leta 2010 na ledenem pokrovu Eyjafjallajökull, trenutni izbruh v ozračje ne spušča smrtonosnih plinov in pepela, ki bi ogrožali tamkajšnje prebivalce in zračni promet. Območje je postalo tudi prava turistična atrakcija, fotografije in videoposnetki izbruha pa prikazujejo veličastnost tega redkega pojava.