Ista trava, druga luknja

Stojimo na golf igrišču Ptuj, ki se z 18 luknjami razprostira na 52 hektarjih in je znano predvsem po številnih vodnih ovirah, znamenita luknja 14 se nahaja celo na otočku. Uradno so ga odprli leta 1999, še pred tem so ptujski klubski treningi in tečaji golfa potekali na pomožnem nogometnem igrišču nogometnega kluba Aluminij v Kidričevem. Čez nekaj let pa se je plošča obrnila – nogomet je prišel gostovat na igrišče za golf. Na Nizozemskem je namreč vzniknil footgolf, šlo je za novo disciplino, pri kateri so nogometno nadarjeni ljudje brcali žogo proti razširjeni golfski luknji.

Footgolf na Ptuju FOTO: 24ur.com

Na obstoječem ptujskem golf igrišču so naredili 18 lukenj za footgolf, ki jih navdušenci nad tem športom s pridom uporabljajo že zadnjih 10 let. Prav ptujsko igrišče ta konec tedna gosti tudi eno izmed 16 največjih tekem v Evropi, turnir I Feel Slovenia Footgolf Open 2026 - FIFG 500, kjer s ponosom pričakujejo tudi najboljše svetovne igralce tega športa iz najmanj 12 držav. Pričakujejo okoli 150 tekmovalcev in tekmovalk, kajti footgolf po besedah sogovornika igra tudi ogromno žensk. "Sam golf je tehnično zelo zahteven šport, v primerjavi z njim je footgolf druga zgodba, preprostejša, in s footgolfom se lahko ukvarja vsak. Veliko je denimo tudi team buildingov," pojasnjuje Matija Brodnjak, predsednik Footgolf zveze Slovenije.

Matija Brodnjak, predsednik Footgolf zveze Slovenije FOTO: 24ur.com

Priložnost za outdoor turizem

Trenutno je v Sloveniji osem igrišč za footgolf, letos se odpira še deveto v Beli krajini. "V Ljubljani sta dve igrišči, Stanežiče in Trnovo, igrišča so še ob Velenjskem jezeru, v Bovcu, na dvorcu Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah, v Olimlju, Radencih in tukaj na Ptuju. Tako da smo prisotni po vsej Sloveniji, povezani predvsem z golf igrišči in turističnimi destinacijami," pojasnjuje.

Footgolf na Ptuju FOTO: 24ur.com

"Trudimo se, da footgolf razvijemo kot šport, predvsem pa kot eno novost na področju outdoor turizma. Zgodbo želimo razvijati kot športni turizem, na Ptuju in na Štajerskem vidimo velik potencial, celotna Slovenija je dober poligon za raznovrstne vsebine. Če obstoječe igrišče razširimo še z 18 luknjami, bo to eno največjih igrišč za footgolf na svetu," izpostavi Brodnjak. "Vsak lahko pride igrat tudi individualno, na recepciji se določi čas, kdaj se začne. Lahko pride sam, lahko se igra v dvoje, troje ali v štiri. Vsak igra zase, s svojo žogo in odigra svojih 18 lukenj. Igra se okoli dve uri in pol, ogromno je nekih vodnih ovir, dreves, hribčkov in vsega tega. Ta relief je čudovit in vsaka igra je na nek način na novo, ne moreš dvakrat igrati isto in prav to je čar," opisuje.

Čim manj brc

Footgolf je torej nekakšna kombinacija nogometa in golfa. Igra se na igriščih za golf, luknje so večje, s približno polmetrskim premerom, uporablja se nogometna žoga. Cilj igre je podoben – žogo spraviti z začetnega mesta (tee) v luknjo s čim manj brcami, ena igralna skupina (flight) so štiri osebe.

Footgolf na Ptuju FOTO: 24ur.com

"Treba je razmišljati taktično, kdaj luknjo napadeš in kdaj ne. Včasih je tudi travica različno pokošena, peskovniki, vse to so ovire, ki ti ponagajajo na poti do luknje," ponazori. Opiše začetno luknjo za footgolf na nogometnem igrišču. "Dolga je 75 metrov, udarališče je preko vode, žogo moraš s čim močnejšim udarcem poslati čez potok, to je prvi udarec. Z drugim nato čim bolj približaš in potem že lahko začneš zaključevati, enako kot pri golfu. Pobereš žogo in se premakneš k drugi luknji, začne tisti, ki je bil najboljši na prvi luknji. Nadaljuješ od tretje do 18. luknje," razlaga.

Footgolf na Ptuju FOTO: 24ur.com

Za eno mesto zgrešili 10 najboljših držav

Konec maja je 30-članska slovenska reprezentanca odpotovala tudi na svetovno prvenstvo, ki ga je gostil Acapulco, svoje sledilce pa so o dogajanju podrobno obveščali preko družbenih omrežij.

Footgolf na Ptuju FOTO: 24ur.com

"V skupini smo najprej premagali zelo dobro ekipo Hondurasa, nato pa s favorizirano Francijo izgubili, čeprav smo bili nekaj lukenj do konca v rahli prednosti. Tretja tekma se je odvila na igrišču Turtle Dunes, ki je bilo za nas Slovence izredno zahtevno, saj v Sloveniji podobnih igrišč ni in nismo vajeni igre na golf greenih. Sicer smo Norvežane premagali, ampak pravi test je sledil z izredno močno postavo Anglije. Žal se nam ni izšlo po načrtih in smo izgubili. Takoj po tekmi v osmini finala sem bil zelo razočaran, saj sem si res želel in upal, da se uvrstimo vsaj med osem najboljših. Kljub vsemu smo na koncu premagali Turke in si priborili 11. mesto med 24 kvalificiranimi državami," je rezultatsko bilanco povzel Damijan Kaučič, član kluba Footgolf Pomurje, ki je eden izmed najbolj izkušenih footgolfistov v Sloveniji.

Footgolf na Ptuju FOTO: 24ur.com

"S tekmovalnega vidika smo imeli realen cilj – uvrstitev med najboljših 10 držav, ki smo ga v moški konkurenci zgrešili za eno mesto. Z malo športne sreče bi lahko dosegli tudi dosti več. V bodoče bomo slovenski footgolfisti morali več treninga posvetiti zaključnemu udarcu, kjer zaostajamo za najboljšimi na svetu," je pojasnil selektor slovenske reprezentance in vodja moške ekipe na svetovnem prvenstvu, Simon Detellbach.

Vročina, vlaga in zastrupitve

"Zavedal sem se vročine, visoke vlage in zahtevnih pogojev, vendar šele ko prideš tja, vidiš, kako velik izziv to v resnici predstavlja. Tekme so trajale tudi po pet ur, kar je precej več od običajnih treh, v enajstih dneh pa smo igrali kar enajst tekem. Zato iskrene čestitke vsem igralcem, ki so te napore zdržali in dosegali vrhunske rezultate," je dogajanje v Mehiki povzel Uroš Kranjc, član ptujskega kluba.

Footgolf na Ptuju FOTO: 24ur.com