Istospolna pingvina postala starša

V sydneyjskem Sea Life Aquariumu sta pozornost tamkajšnjih zaposlenih pritegnila samca vrste oslovski pingvin, poimenovana Sphen in Magic , saj sta ves čas tičala skupaj in se skupaj odpravljala na plavanje. Med sezono parjenja sta se začela obnašati tako, kot se obnašajo heteroseksualni pingvinji pari: začela sta zbirati kamenčke za izdelavo svojega gnezda.

Uslužbenci živalskega morskega parka so se odločili, da ju postavijo na majhen test – samcema je bilo v skrb zaupano lažno jajce in ko so ugotovili, da sta dejansko kos nalogi in da za jajce, čeprav ni bilo pravo, dosledno skrbita, so se odločili, da jima v skrb prepustijo pravega. Oskrbnica morskega parka Tish Hannan je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala, da sta se pingvina močno povezala, saj sta uspela prepoznati drug drugega značilne klice: ''Le pingvinoma, ki sta se povezala, uspe z značilnimi klici najti partnerja, če se ločita.''

Hannanova je nadaljevala: ''Ker smo Sphenu in Magicu dali možnost za potencialno uspešno sezono parjenja, se bosta prihodnje leto verjetno vrnila drug k drugemu.'' To sicer ni prvi primer, da bi si istospolni živalski par dvoril – a običajno je takšna 'ljubezen' vedno kratkega veka, ker oba posameznika prepoznata, da nimata možnosti ustvariti naraščaj. S tem, ko so Sphenu in Magicu 'priskrbeli mladička', so poskrbeli za to, da bo njuno razmerje verjetno trajalo dlje časa.