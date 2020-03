Italijani se proti osamljenosti zaradi koronavirusa borijo s petjem

Potem ko so v Italiji sprva razglasili karanteno za 16 milijonov prebivalcev na severu države, so zaradi velikega porasta v številu okuženih z novim koronavirusom pred dnevi sprejeli ukrep in karanteno razširili na celotno državo. Kar seveda pomeni, da so bili odpovedani vsi javni dogodki, zaprti so muzeji, vse kinodvorane, gledališča, fitnes centri in diskoteke ...

Italijani so se odločili, da si bodo proti osamljenosti v času koronavirusa pomagali s petjem. Prebivalci Neaplja so tako vsak na svojem balkonu enoglasno prepevali uspešnice. Po spletu je zaokrožil posnetek, kako so prepevali pesem Abbracciame (Objemi me), ki jo v originalu izvaja pevec Andrea Sannino.