Italijanka po projektu na Instagramu ustanovila agencijo za 'nepopolne' modele

Italijanka Carlotta Giancane se je pred leti odločila, da ima dovolj nedosegljivih lepotnih standardov, ki močno vplivajo na samopodobo mladih deklet in fantov ter po projektu na Instagramu ustanovila svojo manekensko agencijo z imenom Imperfetta. Cilj njene agencije je na novo definirati predstave o lepoti v Italiji, zato v svoje vrste sprejema manekenke in manekene, ki kljubujejo vnaprej uveljavljenim standardom lepote industrije. Čeprav tovrstne agencije po svetu že obstajajo, je Giancanino podjetje prva takšna agencija v Italiji.

icon-expand Z ustanovitvijo agencije je Carlotta ponudila priložnost tistim, ki so se v družbi počutili izločene. FOTO: AP

Giancanina agencija sodeluje z manekenkami in manekeni, ki kljubujejo vnaprej uveljavljenim standardom lepote industrije. Med njimi so tako dekleta kot moški vseh starosti in različnih postav, nekateri med njimi so invalidi ali pa so izgubili katero od okončin, drugi pa imajo različne zdravstvene težave, kot so alopecija, vitiligo, brazgotine. Tovrstne agencije sicer obstajajo tako v Evropi kot tudi v ZDA, v Italiji pa je to prva.

Z ustanovitvijo agencije je Carlotta ponudila priložnost tistim, ki so se v družbi počutili izločene. "Počutim se kot revolucionarka, ker se zavedam, da vse to okoli mene ni obstajalo pred L'Imperfetto," je dejala ustanoviteljica. Dobre odzive ima tudi od sodelujočih manekenk. "Stvari sem spremenila tako, da je moja šibkost ali to, kako sem zaznavala šibkost, postalo moj vir moči, moja posebnost," je povedala 28-letna Sonia Spartá, ki so jo mnogi zbadali, da je ušla iz cirkusa, ko so videli temne lise na njenem obrazu in telesu, ki so posledica neke oblike hiperpigmentacije. Podobne občutke sta opisali tudi manekenka z albinizmom Lucia Della Ratta in Desireé D'Angelo, ki se že vse od 10. leta spopada z alopecijo.

icon-expand Sonio Sparto so mnogi zbadali, da je ušla iz cirkusa, ko so videli temne lise na njenem obrazu in telesu. FOTO: AP