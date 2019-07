Drzni in z dobrim okusom - tako bi lahko opisali roparje, ki so iz kleti prestižne pariške restavracije ukradli vrhunska vina v vrednosti 600.000 evrov. V vinsko klet restavracije, ki se ponaša s kar dvema Michelinovima zvezdicama, so zvrtali majhen predor in se tako prebili do dragocene pijače. Policija pospešeno išče kriminalno tolpo, ki je očitno dobro vedela, kaj počne.