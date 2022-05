Iz Nemčije poziv za branje ukrajinske literature po svetu

Pod poziv ilb se je doslej podpisalo skoraj 200 posameznikov in ustanov. Med njimi sta slovenska pesnica Stanka Hrastelj in filozof Slavoj Žižek, je objavljeno na spletni strani ilb.

"Ob vojni v Ukrajini in njenih uničujočih posledicah bi radi postavili ukrajinsko literaturo v središče svetovnega branja, izpostavili njeno vsebinsko in slogovno plat ter ukrajinskim avtorjem omogočili mednarodni forum. Tudi v časih stiske lahko in mora literatura delovati kot medij kritike, ki skuša najti besede in jezikovne oblike za neizrekljivo. Branje se ne osredotoča le na aktualna dela, ampak tudi na zgodovinska," so ob tem zapisali pri ilb.