Iz straniščne školjke pokukal kraljevi piton in prestrašil stanovalce

Šok v poljskem Vroclavu. Iz straniščne školjke v stanovanjskem bloku je pokukal kraljevi piton. Prestrašeni najditelji so nemudoma poklicali gasilce in zavetišče za eksotične živali, a se je kača medtem že skrila nazaj v kanalizacijski jašek. Za nekaj ur se je za pitonom izgubila vsaka sled, nato pa je na plano spet prilezel v kopalnici nadstropje više. In od kod se je sploh vzel nestrupeni plazilec?