Iz zavetišča v središče britanske politike: maček, ki je preživel že šest premierjev

London, 16. 02. 2026 16.47 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Maček Larry že 15 let lovi miši v rezidenci britanskega premierja

Maček Larry, glavni lovilec miši v kabinetu britanskega premierja, je v nedeljo obeležil 15 let od prihoda v rezidenco na Downing Streetu 10. V tem času se je zamenjalo šest predsednikov vlade, Larry pa je med drugim preživel tudi brexit, pandemijo covida-19 in turbulentno obdobje treh premierjev v manj kot dveh mesecih v letu 2022.

Larry, najslavnejši maček v Veliki Britaniji, je v rezidenco predsednika vlade na Downing Streetu 10 prispel 15. februarja leta 2011, ko je vlado v Londonu vodil David Cameron. Pripeljali so ga iz znanega londonskega zavetišča Battersea, ob prihodu naj bi bil star približno štiri leta.

Maček Larry že 15 let lovi miši v rezidenci britanskega premierja
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Glavni lovilec miši v premierjevem kabinetu, kot se glasi njegov uradni naziv, je v rezidenci zadolžen tudi za "sprejemanje gostov, preglede varnostnih ukrepov in preizkušanje starinskega pohištva na področju kakovosti dremeža," je navedeno na uradni strani rezidence.

Larry se je v zadnjih letih uveljavil tudi kot vplivnež, njegov račun na omrežju X ima več kot 880.000 sledilcev, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ob obletnici svojega prihoda je v nedeljo sporočil: "Danes je minilo 15 let, odkar sem v kletki prispel na Downing Street. Poslovil sem se od Camerona, May, Johnsona, Truss in Sunaka, a še vedno sem v formi. Le dva predsednika vlade sta bila tu dlje od mene: William Pitt mlajši in Sir Robert Walpole. Bill in Bob, pazita se ..."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od leta 2011 je Cameronu sledilo še pet predsednikov in predsednic vlade: Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak in trenutni premier Keir Starmer, prvi laburist po petih konservativcih, katerih goste je na pragu rezidence pričakal Larry. William Pitt in Robert Walpole, ki ju je Larry omenil kot premierja z daljšim stažem, pa sta britansko vlado vodila v 18. stoletju.

Politični veteran Larry, čigar starost ocenjujejo na približno 19 let, večkrat poskrbi tudi za hudomušne fotografije in posnetke ali objave v tabloidih. Decembra lani je na pragu Downing Streeta 10 slovesno pričakal ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, januarja pa je med obiskom poljskega predsednika Karola Nawrockega spotaknil fotografa, ko mu je nepričakovano skočil med noge.

Slavni maček zaznamoval uradni obisk poljskega predsednika v Londonu

Larry sicer velja za zelo teritorialnega mačka, ki se pogosto spusti v pretep s svojimi kolegi. Med drugim so bili znani spopadi s Palmerstonom, lovilcem miši iz sosednjega zunanjega ministrstva, ki se je pred leti upokojil in preselil na Bermudo. Palmerston je minuli teden umrl, Larry pa se je na omrežju X od njega poslovil z besedami: "Zbogom, stari prijatelj."

maček predsednik vlade Downing Street 10 posvojitev Larry

Kateri so papeževi najljubši filmi?

Na dražbo gre Rembrandtova risba leva, vredna dobrih 17 milijonov

flojdi
16. 02. 2026 17.15
Bravo lepi muc.nedajse
bibaleze
