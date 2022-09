Izdelali prve kovance s portretom novega britanskega kralja Karla III.

V skladu s stoletno tradicijo je na kovancu levi profil kralja, torej je upodobljen z druge strani kot njegova predhodnica. Tako kot prejšnji britanski kralji in v nasprotju s kraljico Elizabeto II. pa ne nosi krone. Razlika je tudi v tem, da svojega naziva Karel III. nima zapisanega v latinščini tako kot prejšnji britanski monarhi, temveč v angleščini Charles III. Na hrbtni strani kovanca sta nova portreta pokojne kraljice kot mlade in dolgoletne monarhinje.

Izvršna direktorica Kraljeve kovnice Anne Jessopp je pojasnila, da je življenjska doba kovancev običajno okoli 20 let, tako da bodo kovanci s podobo pokojne kraljice in sedanjega kralja še dolgo hkrati v obtoku, navaja BBC . Trenutno je v obtoku 27 milijard kovancev s podobo pokojne kraljice. Sčasoma jih bodo postopno zamenjali, ko bodo poškodovani ali obrabljeni, ali ko bodo morali zadovoljiti povpraševanje po dodatnih kovancih.

Kraljeva kovnica, ki kovance za britansko monarhijo kuje že več kot 1100 let, je izdelala tudi ta kovanec. Za zbiratelje bo naprodaj od ponedeljka. Kovanec za 50 penijev pa bo na voljo za splošno uporabo čez nekaj tednov, distribuirali pa ga bodo v skladu s povpraševanjem bank in pošt. Na njegovi hrbtni strani je kopija motiva na kroni iz leta 1953, izklesani v spomin na kraljičino kronanje. Ti kovanci bodo v obtoku skupaj s kovanci, na katerih je potret pokojne kraljice, ki bodo ostali v obtoku.

Z enakim portretom kralja Karla III. bodo od začetka prihodnjega leta začeli izdelovati tudi kovance v vrednosti od enega penija do dveh funtov, ki jih ljudje uporabljajo v vsakdanjem življenju.

BBC je še poročal, da pa so Britance znova pozvali, naj preverijo, ali imajo doma papirnate bankovce, saj jih bodo do konca tedna umaknili iz obtoka. Kdor bo ta rok zamudil, jih bo še vedno lahko zamenjal na banki, so dodali. V Veliki Britaniji namreč že nekaj časa prehajajo s papirnatih bankovcev na tiste iz polimerov, ki veljajo za trajnejše in bolj varne.