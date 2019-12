Izginjale so otroške igrače, preiskava je hitro odkrila tatu

Policisti so sumili, da imajo kradljivca med vrstami, ko so začele začele izginjati posamezne igrače, ki so jih nekaj časa zbirali, da bi na božični večer obdarovali otroke v njihovem območju, ki prihajajo iz revnih družin. "Kar nekaj policistov se je zelo trudilo ,da bodo nekateri otroci v mestu imeli kaj odpreti na božič," je za Boston 25 dejal namestnik šefa policije Franklin James Mill.

Igrače so izginjale, čas se je iztekal, a so osumljenec je bil očiten - policijski zlati prinašalec Ben, ki ima preveč rad igrače, tuje pa najbolj. Tatu so tudi ujeli na kamero, ko so policisti opazili, da je obtoženec pogosto zapuščal učilnico, kjer so hranili igrače.