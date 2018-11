Čudežna vrnitev: izgubljeni haski po letu in pol ter 3.000 kilometrih spet doma

Ni jasno, kako je preživel

Haski je prepotoval okoli 3.000 kilometrov. Kako je preživel ta čas in kje se je potepal, ni jasno, družina je zaradi njegove vrnitve presrečna.

5-letni haski, ki ga je družina posvojila iz zavetišča, je bil namreč darilo njihovi 16-letni hčeri, ki je tragično umrla v strelskem napadu. Kmalu potem je izginil tudi Sinatra in s tem, ko se je vrnil, je družina nazaj dobila družinskega člana, so povedali za britanski BBC. Za družino Willis je haski namreč izjemen spomin na njihovo Zion in zaradi njega čutijo tudi prisotnost svoje hčere, so povedali za ABC NEWS.

Dodali so, da je bil Sinatra sicer od nekdaj 'mojster pobegov', a se je vedno vrnil domov. Tokrat ga je našla 14-letnica na Floridi, ki je s pomočjo družbenih omrežij stopila v stik z družino Willis.