V Londonu so razdelili letošnje nagrade za 'Najboljši kozarec mehurčkov na svetu'. Te so zelo hitro, v samo treh letih, postale najbolj prestižne nagrade proizvajalcev penečih vin z vsega sveta. Slovenski so se s supersilami, kot sta Francija in Italija, pomerili z 78 peninami in dosegli izjemen uspeh. Slovenske penine so pobrale 64 odličij, med njimi 14 zlatih in štiri najbolj zaželene 'pokale', ki jih podelijo najbolj zlatim med zlatimi.