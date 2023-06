Izjemna priljubljenost veselic: 'Najbolj sta mi všeč glasba in hrana'

Podatki združenja kažejo, da je bilo v zadnjih sedmih letih brez koronskih let 2020 in 2021 v povprečju letno prijavljenih okoli 570 veselic.

Koliko veselic letno pripravijo v Sloveniji, uradno ni znano. Iztok Zajc iz Gasilske brigade Ljubljana je povedal, da veselice še vedno pripravlja večina od 1300 gasilskih društev v državi. O približni oceni skupnega števila veselic lahko sklepamo na podlagi podatka, koliko prireditev s predvajanji glasbe organizatorji priglasijo Združenju Sazas, kar je zakonsko obvezno. Podatki združenja kažejo, da je bilo v zadnjih sedmih letih brez koronskih let 2020 in 2021 v povprečju letno prijavljenih okoli 570 veselic. Če se npr. posamezne veselice v povprečju udeleži okoli 1500 ljudi, potem te skupaj letno pritegnejo vsaj okoli 850.000 obiskovalcev.

Prodali so več kot 300 kilogramov čevapčičev, brez katerih seveda ni prave veselice, in 300 kilogramov pomfrija, ki je sodobna pridobitev veselic, namenjena predvsem otrokom.

Sezona veselic sicer traja od začetka maja vse do pozne jeseni. Največ jih je v poletnih mesecih, večinoma ob koncu tedna. Na njih seveda ne smejo manjkati narodnozabavna glasba, ki vključuje diatonično harmoniko, hrana z žara in srečelov. Po besedah predsednika grosupeljskega gasilskega društva Kavška je organizacija velike veselice, kot jo npr. pripravljajo v Grosupljem, za društvo precejšen logistični in tudi siceršnji zalogaj. V pripravah sodeluje več kot 120 članov društva in njihovih prijateljev. Vsi od prvega do zadnjega so v delo vključeni prostovoljno in zanj ne dobijo nadomestila, kar je tudi pogoj, da se veselica finančno izplača. "Če bi namreč morali vse storitve, ki jih opravimo sami, plačati, se nam računica zagotovo ne bi izšla," je povedal.

Priprave na veselico po njegovih besedah običajno stečejo dva meseca prej, zelo intenzivne pa postanejo v zadnjem tednu, ko so praktično vse popoldneve in večere v gasilskem domu, kjer potekajo še zadnja načrtovanja in priprave. Za izvedbo veselice je namreč treba urediti vso potrebno dokumentacijo za prijavo prireditve, pripraviti načrt varovanja, zagotoviti zdravstveno oskrbo, požarno varnost, pridobiti dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom, zagotoviti parkirišča, šotor, oder in ostalo. Poskrbeti je treba za oglaševanje, pripravo srečelova ter seveda nabaviti hrano in pijačo. Kavčič dodaja, da je najbolj zahtevna ravno priprava hrane. Je pa treba urediti še mize, klopi, cenike in vrsto ostalih podrobnosti, pravi.

Najcenejši ansambli nastopajo že za 230, najdražji za 4300 evrov

Posebno pozornost v društvu namenjajo izbiri ansambla, saj je ta poleg dobre organizacije tisti, ki privabi največ ljudi. Za grosupeljsko veselico po besedah Kavška vedno izberejo najbolj priljubljene slovenske izvajalce. Izbira ansambla je sicer v veliki meri pogojena s finančnimi sredstvi. Po navedbah projektnega vodje spletne strani Omisli.si, ki med drugim povezuje iskalce in ponudnike glasbenih storitev v Sloveniji, Mitje Pritržnika, so cene zelo različne. V povprečju glasbeni izvajalci za nastop na veselici računajo okoli 1200 evrov. Najcenejši nastopajo že za 230, najdražji za 4300 evrov. Najbolj zasedeni imajo čakalne vrste dolge tudi leto dni in več. V zadnjem letu so izvajalci cene dvignili v povprečju za 12 odstotkov.