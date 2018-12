Izjemno priljubljeni kičasti božični puloverji

Izjemno priljubljeni so postali grdi božični puloverji oziroma 'Ugly Christmas sweaters'. To so tisti barvni puloverji s prazničnimi motivi, bolj kičasti kot smrekica, lučke, vsa okrasitev in darila skupaj. Da na njih prisegamo tudi Slovenci, so dokazali obiskovalci dogodka v Kinu Bežigrad, ki so prav za to priložnost oblekli "najlepše" puloverje.