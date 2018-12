Izkopali največji diamant na severnoameriških tleh

Na severu Kanade so izkopali največji diamant, kar so jih kadarkoli prej odkrili na severnoameriških tleh. Gre za 552-karatni rumeni diamant, ki so ga izkopali v rudniku Diavik na severu Kanade blizu arktičnega kroga.

Po pisanju tujih medijev gre za diamant v velikosti kokošnjega jajca. Največje dragulje sicer običajno najdejo v rudnikih na jugu Afrike, zato je bilo odkritje sedmega največjega diamanta v tem stoletju precejšnje presenečenje. V kanadskem rudarskem podjetju še pravijo, da je o vrednosti diamanta še prezgodaj govoriti, prodali pa ga ne bodo v njegovi surovi obliki, temveč bodo poiskali partnerja za brušenje tega dragega kamna. Prejšnji rekord v Severni Ameriki je držal 187,7-karatni diamant Diavik Foxfire, ki ga je v istem rudniku izkopalo podjetje Rio Tinto in so ga leta 2016 prikazali v prostorih ameriškega muzejskega in raziskovalnega kompleksa Smithsonian. Iz diamanta Diavik Foxfire so izdelali par uhanov, ki so ga po pisanju Bloomberga prodali za več kot 1,5 milijona dolarjev. Največji diamant na svetu, 3106-karatni Cullinan, je bil leta 1905 izkopan v istoimenskem mestu v Južni Afriki.