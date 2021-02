Iznajdljiv Mavricijec ohranja otoški raj in iz smeti izdeluje glasbila

35-letni Kan Čan Kin iz Mavricija je glasbenik, umetnik in aktivist, na svojih družbenih omrežjih pa je vse troje združil in se samooklical za "artivista". K družbeno odgovornemu in okolju prijaznemu vedenju ga navdihujejo in motivirajo prav okolju neprijazne smeti - iz njih namreč izdeluje glasbila. Na tem, precej majhnem, a za mnoge rajskem otoku, namreč pridelajo kar tono smeti na leto.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Mislim, da so smeti na Mavriciju, velik problem," je Čan Kin pojasnil zaCNN, "zato si morajo ljudje, kot sem jaz - državljani Mavricija, umazati roke in poskrbeti zanje," je prepričan domačin, ki si prizadeva, da bi družba močno zmanjšala proizvodnjo smeti. Čan Kin deluje na več področjih, vendar je njegovo najbolj oprijemljivo delo izdelovanje glasbenih inštrumentov, ki jih gradi iz zavrženih predmetov. Gre za tako imenovan postopek "upcycling", ki za razliko od recikliranja, kjer izdelek uničimo in ga predelamo v material, za novi izdelek uporabimo kar trenutno podobo "smeti". Čan Kin je prepričan, da je to zelo enostavno, in sicer iz preprostega, čeprav nezaželenega razloga: "material je povsod in uporabimo ga lahko zastonj". Upravljanje s smetmi na tako majhnem otoku v Indijskem oceanu je zelo pomembno. Mavricij je širok le 45 in dolg le 65 kilometrov, vendar ima kar 1,2 milijona prebivalcev in je najgosteje naseljena afriška država. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po podatkih Svetovne banke povprečen Mavricijec na dan ustvari 2,3 kilograma trdnih komunalnih odpadkov, kar pomeni skoraj eno tono smeti na leto - kar pa je skoraj dvakrat več od svetovnega povprečja prebivalcev v mestih. icon-expand Mavricij je precej majhna otoška država ob obali Afrike v jugozahodnem Indijskem oceanu, okrog 900 kilometrov vzhodno od Madagaskarja. FOTO: Shutterstock Poleg tega je pred pandemijo otok obiskalo tudi več kot milijon turistov letno, kar je seveda še dodatno doprineslo k onesnaževanju s smetmi. Čan Kin je sicer nekdanji didžej in producent elektronske glasbe, zdaj pa na otoku nastopa s svojimi glasbili, ki jih je izdelal kar iz smeti. Svojo strast do glasbe je tako združil s strastjo do skrbi za okolja. Hkrati pa s tem širi sporočilo, da lahko vsak dan državljani naredijo spremembo za okolje in da nobeno dejanje ni premajhno, ko gre za ohranjanje njihovega otoškega raja. icon-expand