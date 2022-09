Izšel bo strip, posvečen pokojni igralki Olivii Newton-John

Olivia Newton-John se je rodila se je v Veliki Britaniji leta 1948 kot hči profesorja nemške književnosti Brina Newton-Johna in Irene Bron , katere oče je bil Nobelov nagrajenec za fiziko Max Bron . Družina se je preselila v Avstralijo, ko je bila Olivia stara pet let. Ko sta se starša razšla, se je z mamo vrnila na Otok.

Založnik stripa o Darren Davis je povedal, da mu je bilo med nastajanjem stripa v čast sodelovati z igralko in da je tako imel priložnost dobiti vpogled v "njeno stališče in ekskluzivne informacije, ki so jih vključili v to izdajo". V stripu beseda teče tudi o raku dojke. Del prihodkov od prodaje bo namenjen dobrodelni organizaciji ONJ, ki jo je leta 2020 ustanovila igralka in ki financira raziskave o zdravljenju raka z rastlinskimi pripravki.