Zanimivosti

Izšla nova knjiga o Luki Dončiću

Ljubljana, 20. 08. 2025 17.18 | Posodobljeno pred 41 minutami

Avtor
STA
Komentarji
1

Pri KUD Apokalipsa je izšla knjiga 77: Osrečenost v času Luke Dončića/77: Eternal Happiness in the Time of Luka Dončić. Po besedah avtorja Primoža Reparja ne gre za biografijo, ampak filozofski esej z dokumentarnimi fotografijami. O Dončiću so na predstavitvi knjige spregovorili tudi avtorji spremnih besed Ivo Daneu, Sergio Tavčar in Igor Đurović.

Primož Repar je v knjigi v dvojezični izdaji skušal Dončićevo igro predstaviti v filozofskem jeziku. Ne gre za klasično knjigo o športu, saj ima izdano delo številne dimenzije, "od filozofskih, etičnih, psiholoških, vseh pesniško-meditativnih in literarnih pa do duhovnih in celo političnih razsežnosti", je na predstavitvi knjige povedal avtor.

V Ljubljani so predstavili novo knjigo o Luki Dončiću.
V Ljubljani so predstavili novo knjigo o Luki Dončiću. FOTO: Bobo

Filozofski esej nadaljuje koncept eseja Demon Iva Daneva avtorja Marjana Rožanca iz leta 1970. Esej o Daneu spremljajo fotografije s svetovnega prvenstva v Ljubljani, esej o Dončiću pa fotografije Vida Ponikvarja z evropskega prvenstva v Istanbulu in fotografije s turnirja na Finskem finskega fotografa Tuomasa Vitkainena. V angleščino je knjigo prevedel Miroslav Griško.

Po tradiciji eksistencialne filozofije je avtor razmišljal o osebi, daru in ljubezni ter Dončića kot javno podobo športnika transformiral v simbol človekove notranje poti. "V njem vidim tudi notranjega otroka, ki se povsem nepreračunljivo neskončno daje, ne da bi razmišljal o posledicah te svoje absolutne odprtosti, tistega upanja, ki ga svet danes tako zelo potrebuje. V tem smislu je več kot športnik, je simbol človekove notranje poti," je povedal Repar.

Primož Repar je avtor nove knjige o Luki Dončiću.
Primož Repar je avtor nove knjige o Luki Dončiću. FOTO: Bobo

Po besedah športnega novinarja Sergia Tavčarja se je Dončić rodil 30 let prepozno, saj "bi se moral roditi v času, ko je košarka še veljala za logični šport za inteligentne ljudi". Dončić razmišlja o več dimenzijah, med drugim o prostorski in časovni dimenziji, zato pozna vsak trenutek na igrišču ter istočasno "z vgrajenim naravnim čipom" prepozna sledečo situacijo.

Po ocenah Tavčarja je Dončić predober za današnjo košarko, ki jo zaznamujeta zgolj porivanje in met za tri točke. Kot je pojasnil, ni ljudi, s katerimi bi se lahko slovenska košarkarska legenda primerjala, "on igra v bistvu z enimi neumnimi roboti". Kot ocenjuje, je Dončić danes tudi v veliko boljši telesni pripravljenosti, pohvalil je tudi njegovo dobrodelnost. "Ti igralci ne igrajo za denar, ampak za zmago in užitek."

77: Osrečenost v času Luke Dončića/77: Eternal Happiness in the Time of Luka Dončić.
77: Osrečenost v času Luke Dončića/77: Eternal Happiness in the Time of Luka Dončić. FOTO: Bobo

Spremno besedo je napisal tudi legendarni košarkar Ivo Daneu, ki je že pred leti Dončiću svetoval, da vse že zna in naj se samo igra. "Zame je enkraten igralec, predvsem je vedno nasmejan, kljub temu, da ga 'tepejo'," je povedal. Kot največji problem je označil sodniško organizacijo, ki ne gre v korak z razvojem košarke. "Če oni dovolijo take grobosti, ki ostajajo nekaznovane, me srce boli," je povedal.

Športni novinar Igor Đurović je za najbolj zaslužna igralca lige NBA označil Luko Dončića in Nikolo Jokića, ki "sta dosegla to, da Američanom, predvsem temnopoltim, ni nič jasno".

Luka Dončić je znan po svoji številki 77.
Luka Dončić je znan po svoji številki 77. FOTO: Bobo

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v začetku avgusta z ekipo Los Angeles Lakers v ligi NBA sklenil maksimalno triletno pogodbo v vrednosti 165 milijonov dolarjev oziroma 142,3 milijona evrov. V sedanjo ekipo je Dončić prestopil iz Dallasa v zameno za košarkarja Antonyja Davisa, kar so športni mediji opisali kot eno najbolj presenetljivih in šokantnih zamenjav v zgodovini športa.

Amor Fati
20. 08. 2025 17.57
Jz še vedno iščem podatek koliko knjig, ki so bile vezane na določeno serijo, ki se je predvajala na vašem programu vam je uspelo prodati ? Sicer je pa Luka največji car. Verjetno bo bil vpisan v Guinessovo knjigo rekordov po številu dosežkov v življenju.
