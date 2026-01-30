Naslovnica
Izšli olimpijsko obarvani priložnostni znamki

Maribor, 30. 01. 2026 09.45 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Poštni nabiralnik

Pošta Slovenije je izdala prvi letošnji sklop priložnostnih znamk, ki je tokrat namenjen tudi bližajočim se zimskim olimpijskim igram. Jubilejno 25. izvedbo bosta od 6. do 22. februarja gostila italijanska Milano in Cortina d'Ampezzo, na tokrat izdanih znamkah pa sta upodobljeni dve zimski športni disciplini - smučarski skoki in smuk.

Zimske olimpijske igre že dolgo niso bile tako blizu slovenskim športnim navdušencem, v italijansko Cortino d'Ampezzo pa se vračajo po natanko 70 letih. Skupno bo na igrah nastopilo 2900 športnikov iz 90 držav, ki se bodo za medalje potegovali v 16 panogah. Glede na letošnje uspehe je med slovenskimi navijači zagotovo največ zanimanja za tekme v smučarskih skokih, ki bodo potekale v Predazzu.

Izšli olimpijsko obarvani priložnostni znamki
Izšli olimpijsko obarvani priložnostni znamki
FOTO: Pošta Slovenije

Pošta Slovenije se je tudi ob tokratnem največjem svetovnem športnem dogodku odločila izdati poštni znamki, skupaj z letošnjima pa je v Sloveniji na temo olimpijskih iger doslej izšlo že 38 znamk. Sicer pa je januarski izid znamk znova dopolnila znamka serije Ljubezen, ki je izšla v mali poli z desetimi znamkami. Letošnja prinaša še dodatno svežino, saj jo je v celoti navdihnila otroška domišljija: motiv znamke je namreč delo mladega ustvarjalca Nika Štefeta, izbranega na natečaju, izvedenem v sodelovanju s Pionirskim domom. Znamko so že predstavili, avtor pa je na njej upodobil srce kot preverjen simbol ljubezni in odnosov med ljudmi.

V sklopu serije Znamenite osebnosti so tokrat predstavljeni kar trije pomembni in zaslužni posamezniki. Prva znamka je posvečena 100-letnici rojstva slikarja Franceta Slane, druga obeležuje enak jubilej najvidnejšega slovenskega jezikoslovca druge polovice 20. stoletja Jožeta Toporišiča, tretja pa je posvečena 130. obletnici rojstva matematika, statistika in demografa Iva Laha.

Izšli olimpijsko obarvani priložnostni znamki
Izšli olimpijsko obarvani priložnostni znamki
FOTO: Pošta Slovenije

Serijo Naravna jezera Slovenije so tokrat na Pošti dopolnili z znamko v bloku, na kateri je predstavljeno Planinsko jezero, ki je del obsežnega kraškega podzemnega vodnega sistema, nastane pa le ob večjih deževjih, zlasti zgodaj spomladi in pozno jeseni, ko reka Unica poplavi Planinsko polje.

Na znamki serije Slovenske ustvarjalke je tokrat predstavljena slovenska pisateljica in publicistka Zofka Kveder, ki je v svojih člankih opozarjala na težek položaj žensk. Zavzemala se je za žensko enakopravnost, samostojnost, spodbujala je sodobnice, da bi uresničevale svoje poklicne želje in imele lastna sredstva za preživljanje. Sicer pa je z januarskim izidom na voljo tudi letna mapa znamk, ki vsebuje vse lani izdane redne in priložnostne poštne znamke, so še sporočili iz Pošte Slovenije.

pošta slovenije olimpijske igre kolekcija zima
