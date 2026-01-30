Izšli olimpijsko obarvani priložnostni znamki

Zimske olimpijske igre že dolgo niso bile tako blizu slovenskim športnim navdušencem, v italijansko Cortino d'Ampezzo pa se vračajo po natanko 70 letih. Skupno bo na igrah nastopilo 2900 športnikov iz 90 držav, ki se bodo za medalje potegovali v 16 panogah. Glede na letošnje uspehe je med slovenskimi navijači zagotovo največ zanimanja za tekme v smučarskih skokih, ki bodo potekale v Predazzu.

Pošta Slovenije se je tudi ob tokratnem največjem svetovnem športnem dogodku odločila izdati poštni znamki, skupaj z letošnjima pa je v Sloveniji na temo olimpijskih iger doslej izšlo že 38 znamk. Sicer pa je januarski izid znamk znova dopolnila znamka serije Ljubezen, ki je izšla v mali poli z desetimi znamkami. Letošnja prinaša še dodatno svežino, saj jo je v celoti navdihnila otroška domišljija: motiv znamke je namreč delo mladega ustvarjalca Nika Štefeta, izbranega na natečaju, izvedenem v sodelovanju s Pionirskim domom. Znamko so že predstavili, avtor pa je na njej upodobil srce kot preverjen simbol ljubezni in odnosov med ljudmi.

V sklopu serije Znamenite osebnosti so tokrat predstavljeni kar trije pomembni in zaslužni posamezniki. Prva znamka je posvečena 100-letnici rojstva slikarja Franceta Slane, druga obeležuje enak jubilej najvidnejšega slovenskega jezikoslovca druge polovice 20. stoletja Jožeta Toporišiča, tretja pa je posvečena 130. obletnici rojstva matematika, statistika in demografa Iva Laha.