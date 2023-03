Izumrli glodavec napada vrtove prebivalcev Vukovarja

Strokovnjaki so bili prepričani, da je posebna kosmata živalska vrsta na Hrvaškem izumrla, saj je niso videli od prejšnjega stoletja, a so se motili. Glodavca, imenovanega slepo kuže oziroma slepa miš, so namreč zdaj našli v bližini Vukovarja. Gre za majhnega nepridiprava, podobnega krtu, ki je številnim domačinom jedel krompir, korenje in čebulo. Lastnikom uničenih vrtov bo zdaj ustanova za zaščito naravnih vrednot povrnila škodo, razmišljajo pa tudi o tem, da bi živali preselili na drugo lokacijo.