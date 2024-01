Izvod prve številke stripa o Spidermanu prodan za več kot milijon evrov

Redek izvod prve številke stripa The Amazing Spider-Man, ki je izšel marca 1963, je bil pri avkcijski hiši Heritage Auctions prodan za rekordnih 1,38 milijona dolarjev (1,24 milijona evrov). Gre za enega od dveh izvodov stripa The Amazing Spider-Man No. 1, ki ju je družba za ocenjevanje stripov Certified Guaranty Company (CGC) ocenila kot skoraj popolna.

Za več kot milijon evrov, rekordnih 1,24 milijona, je bil prodan redek izvod prve številke stripa The Amazing Spider-Man, ki je izšel marca 1963. Po pisanju spletnega portala The Guardian gre za enega od dveh izvodov stripa The Amazing Spider-Man No. 1, ki ju je družba za ocenjevanje stripov Certified Guaranty Company (CGC) ocenila kot skoraj popolna. "Očitno je bilo, da je omenjeni strip priložnost, ki se ne bo več ponovila, kar je pokazala tudi končna cena," je po poročanju revije Fine Books povedal podpredsednik družbe Heritage Auctions Barry Sandoval.

Strip o Spidermanu je že leta 2021 prehitel Supermana kot najdražji strip na svetu. FOTO: Profimedia icon-expand

Izvod je bil prodan za skoraj trikrat višjo ceno kot izvod, ki mu je CGC namenila nekoliko nižjo oceno in ki je bil julija lani prodan za 520.380 dolarjev (467.2300 evrov). "Prva letošnja večmilijonska prodaja stripov in rekordni ceni za The Amazing Spider-Man No. 1 in Showcase No. 4 pričata o globoki povezanosti zbirateljev s temi kulturnimi biseri," je povedal predsednik CGC Matt Nelson.

Neverjetni Spider-Man je dobil tudi svojo filmsko različico, v kateri je Petra Parkerja upodobil Andrew Garfield. FOTO: Continental film icon-expand

Peter Parker in njegov alter ego Spider-Man, ki sta ju ustvarila stripovski avtor Steve Ditko in pisatelj Stan Lee, sta se prvič pojavila avgusta 1962 v antologijski seriji Amazing Fantasy, ki je izhajala pri Marvel Comics. Serija Amazing Spider-Man, ki je začela izhajati nekaj mesecev pozneje, je skupaj zabeležila več kot 900 številk. Ta mejnik je dosegla leta 2022. Prva številka stripa The Amazing Spider-Man pripoveduje o izvoru Spider-Mana. "To je dobesedno začetek naslova, ki izhaja že desetletja, zato gre za zgodovinsko pomembno knjigo v vesolju Spider-Mana," je za New York Post še povedal Nelson.