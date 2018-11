Jacko in Elvis v vrhu zaslužkarjev med pokojniki

Pokojni kralj popa Michael Jackson, ki je s tega svet odšel leta 2009, je od svoje smrti zaslužil že več kot dve milijardi evrov in tako ostaja najbolje plačana oseba med mrtvimi zvezdniki. Njegovi dediči so lani za več kot 350 milijonov evrov prodali njegov delež pri založbi EMI, letos pa so tako imelo preko 353 milijonov evrov dobička. Sicer pa so Jacksonovi dediči sklenili novo kupčijo s Sonyjem in tudi animirani film Michael Jackson’s Halloween (Noč čarovnic Michaela Jacksona).

Elvis je z desetkrat manjšim dobičkom na drugem mestu, saj se njegove plošče še vedno dobro prodajajo, hkrati pa dobiček prinaša atrakcija Elvis Presley’s Memphis, ki predstavlja njegovo življenje in imetje na njegovem domu, imenovanem Graceland.

Tretji je legendarni golfist s skoraj 31 milijoni zaslužka, sledita pa mu oče Snoopyja in Charlieja Browna Charles Schulz ain reggae ikona Bob Marley.