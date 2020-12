Jacksonovo posestvo Neverland kupil ameriški milijarder

V začetku lanskega leta so na ameriškem festivalu Sundance in nato še na eni od televizij predvajali dokumentarec Leaving Neverland s pričevanji dveh posameznikov, ki naj bi ju Michael Jackson spolno zlorabljal. Zvezdnik je močno razdelil javnost, radijske postaje pa so njegovo glasbo umikale s programa. Sicer pa so mediji v zadnjih letih njegovega življenja poročali predvsem o njegovih finančnih težavah, ki naj bi bile posledica številnih tožb, ki so se zgrnile na zvezdnika. Sam je vse obtožbe zanikal.

Kralj popa je umrl pri svojih 50 letih zaradi odpovedi srca, ki je bila posledica prevelikega odmerka zdravil. Za vedno se je v zgodovino glasbe zapisal z uspešnicami, kot soThriller, Smooth Criminal, Bad, Black or White, They Don't Really Care About UsinYou Are Not Alone.