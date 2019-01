James Watt pred 250 leti sprožil industrijsko revolucijo

James Watt je svet zaznamoval z izboljšavo, ki je zaznamovala industrijski razvoj in jo številni primerjajo z izumom kolesa ali pa tiska. Da bi zmanjšal porabo pare, si je zamislil poseben kondenzator, ki je močno povečal učinek. Pred njegovimi inovacijami, Watt se je na Škotskem izšolal za izdelovalca instrumentov, so parne stroje uporabljali le za pogon vodnih črpalk v rudnikih.

"Sama uporabljam apple. Napravo je težko združiti z drugimi pametnimi telefoni. Obenem imam občutek, da Apple vse natančno spremlja in nadzoruje. Podobno je deloval Watt, saj je podjetje Boulton&Watt stroje le posojalo in samo skrbelo za vzdrževanje."

Pozneje se je razvil mit o Jamesu Wattu kot izumitelju parnega stroja. Ellie Swinbank iz narodnega muzeja v Edinburghu je prepričana, da za to trditvijo stoji tudi učinkovit marketing, in to primerja s proizvajalcem računalnikov in pametnih telefonov Apple.

Pri izdelavi stroja mu je izdatno pomagal Matthew Boulton iz Birminghama, lastnik podjetja za obdelavo kovin, ki je ob materialu v projekt vključil tudi znanje svojih ljudi. Nova oprema z izboljšavami je bila namenjena predvsem rudnikom bakra in cinka v Cornwallu. Znanje pa so skrbno skrivali pred tekmeci, ki so želeli podobne izboljšave.

Watt je potreboval kar sedem let, da je razvil model, ki je bil primeren za trg. Pri tem ni potreboval le široke finančne podpore, ampak tudi znanje, s katerim so razvili in izdelali potrebne posamezne dele novega stroja. Watt zato ni bil le gonilna sila pri ideji o stroju, ampak tudi pri izdelavi delov za novo napravo.

Wattova izboljšava sprožila prva ekološka vprašanja

Watt je nadaljeval razvoj parnega stroja, ki je kmalu našel prostor v tekstilni industriji. To pa je sprožilo tudi prve množične težave, saj so stroji prevzeli delo ljudi, ki so množično ostali brez služb in obubožali. Pospešilo se je tudi onesnaževanje okolja in Wattova izboljšava je sprožila prva ekološka vprašanja, ki so aktualna do danes.

Znanstveniki se še vedno sprašujejo, zakaj Watt ni do konca razvil svojih idej in poskrbel tudi za prvi parni stroj, ki bi deloval pod visokim pritiskom. Prevladujoče mnenje je, da je Watt menil, da stroja ni mogoče obvladati in da je nevarnost eksplozije prevelika. A prav stroj z visokim pritiskom, ki temelji na Wattovih izboljšavah, je omogočil naslednji velik korak v razvoju – parno lokomotivo.