Jata delfinov pri Zadru razveselila slovensko družino

Delfine so opazili in posneli danes zjutraj v kraju Petrčane v bližini hrvaškega Zadra.

Ali ste vedeli?

Delfini se sicer združujejo v različno velike skupine – v eni je lahko tudi 50 delfinov – lahko pa ena žival plava sama. In od česa je odvisno, ali bo morski sesalec samotar ali družabno bitje? "Delno je to odvisno od razporeditve in razpoložljivosti njihovega plena. Včasih se delfini ločijo v več manjših skupin ali pa hrano iščejo posamično. Včasih pa se združijo v večje jate. Je pa to vezano tudi na njihovo socialno strukturo, saj so družabne živali, ki so večino časa vseeno v skupinah. Je pa struktura teh skupin fleksibilna in fluidna. Iste delfine lahko vidimo en dan skupaj, že naslednji dan pa enega od njih samega in dan kasneje istega še večji skupini,"je Tilen Genov iz slovenskega društva Morigenos razložil, da delfin, ki plava sam, ni samotar.

Pred kratkim smo se razveselili tudi novice, da v Tržaškem zalivu in severnem Jadranu zdaj opažajo tudi vrsto navadni delfin, čeprav je na tem območju praktično ni bilo več. Navadni delfin je bil nekoč po vsem Sredozemlju nekaj povsem običajnega, danes pa je zaradi nekdanjega namernega pobijanja najbolj ogrožena vrsta v Sredozemlju, kaže nova raziskava. Strokovnjaki ga zadnjih trideset let v celotnem Jadranu obravnavajo kot regionalno izumrlo vrsto, k čemur je najverjetneje prispevalo predvsem namerno in sistematično pobijanje v sredini 20. stoletja.