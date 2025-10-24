Svetli način
Zanimivosti

Je Pozvek res postal del premierjeve ekipe?

24. 10. 2025

Svet
Dobrodošli v tednu, ko je predsednik vlade moral pojasnjevati, zakaj ima svojo varnostno službo in zakaj ti varnostniki zaslužijo več. Po rubriki Ne, resno se boste morda spraševali, ali je tudi Aleksander Pozvek del varnostne službe predsednika vlade. Videli bomo tudi, kaj je dobil obrambni minister Borut Sajovic na prvem obrambnem sejmu oziroma bovšjaku, kot pravi Aleksander. In ker so bili tisti dnevi v mesecu, ko lahko poslanci zastavljajo vprašanja predsedniku vlade, je preveril tudi, ali je kdo končno dobil odgovor.

