'Čeprav je viski moška pijača, so ga v zadnjem času spopularizirale ženske'

51-letni Jeff Arnett je glavni destiler najbolj znanega in popularnega ameriškega viskija Jack Daniel's. V Slovenijo je prišel razširjati obzorja na področju viskija, z njim pa smo poklepetali o zgodovini viskija, o tem, kako ga piti in raziskovati ter tudi o tem, kateri zvezdniki ga obožujejo.

Gospod Arnett, kakšni so vaši občutki, ko ste prišli v deželo, ki pravzaprav ni dežela viskija, imamo dobra vina, zadnja leta tudi dobra kraft piva, začeli smo pridelovati avtohtoni gin, veliko ljudi pa še vedno prisega na domače žganje, podobno kot imate Američani svoj "moonshine"? Dogaja se nekakšna viski renesansa, saj je dejstvo, da je navzoč že zelo dolgo časa. Ameriški viskiji imajo trenutno enega najboljših trenutkov. Gre nekako po generacijah. Najprej so bili viskiji popularni v 50. letih prejšnjega stoletja, nato v 60. in 70. letih. V 80., 90. letih in na prelomu tisočletja so ljudje več pili pivo in vodko, rjave žganice so bile nekoliko manj popularne, a okoli leta 2010 so se ljudje spet obrnili k viskiju. Predvsem gre zasluga barmanom, ki so začeli uporabljati viski iz rži. Ljudje, ki pijejo viski, bodo zagotovo začeli gledati okoli z željo, da najdejo kaj zanimivega. Rž postane bolj relevantna, ko že imaš ustaljeno kulturo koktajlov z viskijem. Predvsem v ZDA in tudi v Veliki Britaniji, kjer imamo velik trg. Ljudje, ki že poznajo viski in se zanj zanimajo, so ga zdaj začeli tudi bolj raziskovati, kar se dogaja praktično po vsem svetu. Kaj je pravzaprav vaše vsakodnevno delo? Večino časa, okoli 80 odstotkov, preživim v Lynchburgu v Tennesseeju, saj je tam narejena prav vsaka kapljica viskija znamke Jack Daniel's. Je majhno mesto, imamo en semafor in nobenega bara, kjer bi stregli viski. Ga pa proizvajamo. Sem obraz in glas znamke, ljudje me želijo srečati in se prepričati, zakaj bi verjeli naši znamki, saj je na izbiro neverjetno število viskijev. Zato imam možnost, da ljudem predstavim naš viski, če ga še ne poznajo. Na leto sem 50 do 60 dni na poti, glavni destiler sem že deset let, Slovenija je moja 38. država, ki sem jo obiskal, v nekaterih pa sem bil že petkrat ali šestkrat.

Kaj pa je pravzaprav vaš cilj, kaj želite doseči, ko obiščete novo državo, kot zdaj Slovenijo? Veliko je bilo ugibanj, zakaj je Jack viski poimenoval "old no.7 brand", saj so bile zgodnje različice nalepk, na katerih je pisalo "viski, kot so ga že sedem generacij izdeloval naši očetje". Jack je namreč prihajal iz države, kjer so že dolgo izdelovali viski, morda pa je s tem mislil nase kot na distilerja sedme generacije, saj so se sem preselili njegovi stari starši, on pa je zrasel v težkih razmerah na območju Lynchburga. Njegova mama je umrla pri porodu, oče se spet poročil, tako da je imel mačeho in tri polsestre. Bil je eden od trinajstih otrok, ki jih je imel njegov oče, ki je umrl zaradi pljučnice v mladih letih. Jack je tako osirotel in delal na lokalni farmi in nato začel delati viski. Iz zelo skromnih začetkov je tako do danes postal najbolj prodajan viski.

Ima Jack Daniel's (JD) torej posebno skrivno formulo, kot jo imata recimo kokakola ali "skrivna omaka" v big macu? Veliko stvari mora priti skupaj, da se ustvari karakter viskija, ključ pa je v tem, da tega nismo spreminjali že vse od starih časov. Še vedno proizvajamo "old no. 7 brand" viski, ki je točno tak kot nekoč. Če govorimo o ustvarjalcu magičnega okusa, je to naša kultura kvasovk, ki veliko vpliva na karakter viskija. Uporabljamo enake, kot so jih že v preteklosti, ter poskušamo z ogljem, individualno staranimi sodi, z okusi. Najprej je bila samo štirioglata steklenica s črno nalepko, danes pa imamo deset različnih viskijev. Na vašem trgu jih imamo štiri, upamo, da bomo drugo leto pripeljali petega, odvisno za katerega se boste odločili. Vaš viski ima za običajnega okuševalca poseben okus, je drugačen od drugih, kaj ga torej dela posebnega, da ostaja v samem vrhu? Jaz pa sem prvi, ki vam bo povedal točno to. JD je zelo poseben viski, čeprav je tam zunaj veliko kvalitetnih viskijev različnih okusov. Če ste poskusili enega in vam ni všeč, imate še vedno možnost, da najdete takega, ki vam do dejansko všeč. Težko je soditi celotno kategorijo po samo eni znamki. Za veliko ljudi je JD zelo dostopen, dober za mešanje. Če boste vstopili v svet viskija prek koktajlov, potem vam bo všeč uravnotežen okus znamke "old no. 7 brand", saj so recepti ponavadi z nečim sladkim, grenkim ali kislim. A so to lahke sestavine za dodajanje, saj gre JD dobro skupaj v vsemi omenjenimi sestavinami. Lahko dodate samo kolo ali "ginger ale", ali pa ga pijete brez vsega ali z ledom. In videli boste, da ni tak kot drugi viskiji. Imamo plakate po ZDA, ki pravijo"ni scotch, ni bourbon, to je Jack!". Kateri je za vas "pravi" viski? Sprva sem bil privrženec ameriškega viskija, z leti pa sem razširil okus in so mi bolj všeč škotski viskiji. Čeprav mi niso bili všeč, ko sem bil v dvajsetih. Sprva mi ni bil všeč okus po dimu, zato je bil to zame malce kamen spotike, da bi lahko v njih resnično užival. Danes pa jih bolje razumem, vse njihove nianse in jih cenim. V viskiju uživam, ko se usedem s prijatelji in pijem vse od irskega do škotskega viskija, bil sem v klubu oboževalcev Tennessee Squire, sem velik privrženec znamke, vse od polnoletnosti naprej. Vedno je bil viski po moji izbiri. Vsekakor pa bi se strinjal, da je viski nekaj, kar se splača raziskovati. Star sem 51 let, viski pijem že 30 let in je zanimivo potovanje. Kar uživam in pijem danes, ni enako kot pred 30 leti. Tudi glede viskija je odvisno od priložnosti in počutja.

Če je viski "moška pijača", kaj mora "pravi" moški vedeti o viskiju? Res je, da so viski v ZDA večinoma pripisovali moškim, a dandanes za njegovo popularnost bolj skrbijo ženske. Predvsem, ko gredo ven s prijateljicami, na koktajle, obstajajo društva ženskih prijateljic bourbonskega viskija, ni jim več nerodno. Razširja se tudi prek priporočil. Če si poskusil enega, ne pomeni, da si poskusil vse. Obstaja zelo širok spekter okusov in različic. Kako pomemben je način pitja, temperatura, z ledom ali brez ...? Ljudem vedno svetujem, naj se držijo navodil, ki so na etiketi viskijev, kako jih konzumirati. Nekateri so prepričani, da je treba škotski viski piti na sobni temperaturi, da moraš dodati kapljico vode, da se odpre okus in podobno. Način, na katerega so ustvarjeni okusi škotskega viskija, so drugačni kot način, na katerega je ustvarjen JD. Ni pa nujno, da delaš po navodilih, saj ima vsak pač svoj okus, najbrž pa se je najbolje držati proizvajalčevih priporočil. Viski pijte, kakor vam je všeč, a ne preveč. Dobro je poznati svoje meje in se jih držati.

Kdo izbere in razvija nov izdelek, ki ga boste potencialno dali na tržišče? Ponavadi je to skupina ljudi, ki je bila npr. prepričana, da bo viski iz rži spet poletel in da je pomembno, da bo imel JD imel svoj ržen viski. In za nas je to bilo to. Sicer pa okus določijo preizkuševalne skupine, ki okusijo različne okus oz. preizkusni trg, ljudje, ki so ga imeli možnost okusiti. Sam pa to potem povem, kaj postane JD, ki to ni dokler ne podpišem, da je. Seveda pa pri naših standardih mislimo prav na vse komponente JD viskija, od kvasovk naprej, da ohrani tipičen karakter. Od petsto delavcev jih je tudi okoli sto uradnih okuševalcev viskija, ob bok njihovemu rednemu delu. Najbrž je na nek način neskončna zgodba, saj vedno ostaja nekaj prostora za nove okusa, nove načine izboljšav, da se razmišlja tudi drugače? Osebno sploh nisem imel dvomov glede viskija iz rži, me je pa bolj skrbel okus. Čeprav je bil bum z neštetimi okusi vodk, so se ljudje tega hitro naveličali. Naš medeni okus ni najedajoč, nekako je brezčasen, tudi cimetov okus (Tennessee Fire) se dobro drži, a ga pri vas še ni na tržišču.

Kaj menite, da je tisto, kar dela JD znamko posebno in kaj to pomeni za svet? Redko katera znamka zdrži 150 let, kar smo praznovali pred leti. Veliko naše konkurence je obupalo. Ljudje me vprašajo, v čem je ključ uspeha, da JD lahko preživi in smo še močnejši. Naši okusi so se razširili, ljudem so všeč sladkejši okusi, zato smo zdaj bolj na tem terenu. Dejstvo pa je, da so okusi drugačni, kar ljudje ob okušanju tudi občutijo. V dobrem smislu. In ostanejo zvesti znamki. Malo je znamk, ki jih ljudje tako čutijo, da se bodo šli tetovirat. Naša znamka je ena izmed njih. V ZDA nam prideta na misel dve, mi in še Harley Davidson. Nekateri se ne bodo vozili z motorjem, če to ni harley in ne bodo pili viskija, če to ni JD. Če ga kje nimajo, raje pijejo vodo. Tako so zvesti tem znamkam, da ne odstopajo, o čemer pa pričajo tudi njihove tetovaže. Med oboževalci viskija JD je bilo kar nekaj znanih osebnosti, med njimi Lemmy iz Motorheadov, ki ni mogel brez svoje "jack kole" ... On je nabrž spil malce preveč v svojem življenju (smeh). V tem pogledu imamo precej srečo. Prvi, ki pride na misel je Frank Sinatra, ki je leta 1955 imel viski na odru in ga poimenoval nektar bogov. Kar ni bilo pričakovano, prodaja pa se je podvojila, kar nas je ujelo nepripravljene. Potem so tukaj se The Rolling Stones, Slash, Lemmy, ki so odkriti oboževalci. V njegov spomin smo izdelali tudi nekatera posebna stekleničenja našega viskija. Vsakič, ko od koga slišim, da je JD njihov najljubši viski, jim lastnoročno napišem pismo, jim pošljem darilni paket, majice in podobno. Hkrati jih tudi povabim, da naj nas pridejo pogledat, če bodo v bližini, da jim bomo z veseljem razkazali, kako ga proizvajamo. Ne gre za plačano reklamo, bolj za potrditev. Sinatri nismo nikoli plačali, smo pa poskrbeli, da je imel vedno na voljo zaboj viskija, na koncertih, v zaodrju, doma, v restvracijah, če nam je le sporočil, kje se bo nahajal. Prav zaradi njega je bilo JD viski težko dobiti naslednjih 20 let. Drži pa tudi, da je so ga pokopali s steklenico našega viskija.

