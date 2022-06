Jeremyja Clarksona smo ujeli na cesti proti Veliki Planini

Čakanje na prosto pot v cestni delovni zapori je lahko precej dolgčasno, kadar je interval semaforja dolg. Toda ne takrat, ko pred tabo v koloni stojijo Jeremy Clarkson, Mark Hamond in James May. Trojica, ki je zaslovela v legendarni BBC-jevi avtomobilski oddaji Top Gear, se te dni mudi na snemanju v Sloveniji. Mi smo jih ujeli na cesti, ki se začne iz Kamnika dvigovati proti Veliki Planini. Visoke poletne temperature in ovinkarsta cesta so jo vmes zagodle tudi Hamondovemu mogočnemu chevroletu. A že čez nekaj minut se je prijazno nasmehnil v objektiv našega fotografa: "Zdaj je vse v redu".

Znani britanski voditelj Jeremy Clarkson je v sredo sprožil val navdušenja na sončni strani Alp, saj je na svojem Instagram profilu, kjer ima skoraj pet milijonov sledilcev, objavil fotografijo Bleda. V slogu svojega značilnega smisla za humor je zapisal: "Slovenia, very unshit." Angleški zapis njegovih besed bi lahko dobesedno prevedli v: "Slovenija, zelo ne zanič".

Z gorenjskega konca so hitro začele prihajati informacije, da se pri nas mudi številčna tuja snemalna ekipa. Uradnih informacij o tem praktično ni bilo, tudi neuradne so skope, saj morajo vsi sodelujoči pri tovrstnih projektih podpisati pogodbo, ki jih zavezuje k molčečnosti.

icon-expand Jeremy Clarkson za volanom FOTO: Damjan Žibert

Vseeno pa smo uspeli izvedeti, da se Clarkson, Hamond in May te dni v Sloveniji mudijo zaradi snemanja naslednje sezone avtomobilistične oddaje The Grand Tour za Amazon Prime Video. Leta 2015 se je BBC odločil, da Clarksonu, ki je slovi po svojem ostrem jeziku, ne bo podaljšal pogodbe, potem ko je med snemanjem na lokaciji napadel producenta oddaje Top Gear. 62-letni Britanec, njegovi sovoditelji Top Geara in producent Andy Wilman so zato ustanovili lastno produkcijsko družbo in nadaljujejo kraljevanje v svetu avtomobilizma.

Pred Slovenijo so obiskali že Slovaško in Poljsko, snemanje pri nas pa se je po naših informacijah začelo v sredo, ekipa pa si je najprej izbrala lokacijo pod Poncami, sredi dneva so Planico zaprli tudi za vse obiskovalce, avtomobil pa spustili celo po planiški velikanki. Prenočili so na Bledu, nato pa se v četrtek dopoldne odpravili naprej proti Veliki Planini.

Na karavano smo naleteli na cesti od Kamnika proti Črnivcu. Spredaj črna terenska vozila in snemalni tovornjaček, nato pa glavne zvezde predstave. Jeremy Clarkson je kraljeval v vozilu, ki bi mu ga zagotovo zavidala denimo Cruella de Vil. Zlobno junakinjo Disneyjeve uspešnice 101 dalmatinec bi vsekakor nadušil beli oldtajmer, okrašen z lestenci in notranjosto kabine v znamenju belih kožuhov s črnimi pikami. Šlo je za Le-Seyde, ki ga je majhno japonsko avtomobilsko podjetje Mitsuoka izdelalo zgolj v omejeni seriji. Nevsakdanji avtomobil je na ozki ovinkasti cesti in med kravami, ki so se pasle v bližini, vsekakor izstopal.

James May pa je imel veter v laseh. Dobesedno, saj se Clarksonov sovoditelj ponaša s bujno sivolaso pričesko, njegov "škatlasti" Crosley, s katerim je premagoval ovinke, pa ni imel strehe. Mali bež avtomobilček je bil pravo nasprotje rumenega velikana, ki ga je vozil Mark Hamond. Pomično streho ima sicer tudi Chevrolet SSR, vendar je bila v tem primeru na svojem mestu.

icon-expand James May v svojem kabrioletu.

Avtomobili so med vožnjo proti Črnivcu na izogibališčih nekajkrat zamenjali svoj položaj v koloni, prvi je na cilj pripeljal Clarkson, z njim je prisopihal še May. Zvrstilo se je še več avtomobilov, kombijev in poltovornjakov s tujimi registrskimi tablicami, saj je ekipo pred začetkom popoldanskega snemanja čakalo še skupno kosilo. Hamonda pa na zbirno mesto ni in ni bilo.

Ko sva se s fotografom vračala nazaj v dolino, sva rumenega chevroleta opazila ob cesti, britanski voditelj pa se je s plastenko v roki sklanjal nad odprt pokrov avtomobila. Ni pa šlo za nikakšrno večjo okvaro, saj je motor ameriškega jeklenega lepotca že čez nekaj minut spet veselo brnel, Hamond pa se je prijazno nasmehnil v objektiv našega fotografa: "Zdaj je vse v redu," je zatrdil za 24ur.com.

icon-expand Mark Hamod nam je med čakanjem ob cesti poziral udobno naslonjen.