Jesus Rubio Gamo s predstavo Gran Bolero ohranil ljubezen do plesa

"Bilo je leta 2009, ravno sem se vrnil v domače mesto, Madrid, po nekaj letih v Londonu. Bil sem žalosten. Počutil sem se, kot da bom izgubil nekaj, kar mi je bilo življenjsko pomembno: ljubezen do plesa. Ravelov Boléro se je pojavil okrog tistega trenutka, sredi vaje. Bil je kot nagon, kot vlak, ki goni naprej, poln energije. Dal mi je nekakšno obljubo: če vstopiš, te popeljem nekam na novo. Vstopil sem," je o predstavi Gran Bolero, ki je leta 2020 prejela špansko nagrado za performativne umetnosti MAX za najboljšo plesno produkcijo in bo na ogled 7. avgusta v Križankah, povedal njen avtor, Jesus Rubio Gamo .

Gran Bolero sodobnega časa pa predstavlja konceptualni preskok. Še vedno ga zaznamuje ponavljaje, ki deluje kot zanikanje, dopolnjuje pa ga koreografija, ki je instrumentiranje dueta plesnih skupin, ansamblov, odnosov, relacij med skupinama in v skupini.

Bolero, ki je bil navdih za predstavo Gran Bolero, je klasična skladba, ki je vse prej kot klasična. Nastala je leta 1928. Izvaja jo cel orkester, zanjo pa je značilno eno samo ponavljanje oz. stopnjevanje, ki traja dobre četrt ure in temelji na izključno dvotaktnem ritmu s 169 ponovitvami. V njej je prevladal ritem, imenovan ostinato, značilen pa je za glasbo, ki se je v drugi polovici 20. stoletja in prvi polovici 21. stoletja vrtela po klubih.

Jesús Rubio Gamo je eden izmed izstopajočih in obetavnih koreografov mlajše generacije. Po študiju baleta, sodobnega plesa, gledališča in literature se je ustalil v rodnem Madridu. Svoje delovanje je opisal kot "združevanje matematične strukture s senzorično močjo", medtem ko posebno pozornost posveča "majhnim variacijam in podrobnostim v ponavljanju".

Gamo je predstavo, ki slavi čas in prostor, ki si ga delimo, priredil za skupino En-Knap, okrepljeno z Zagrebškim plesnim ansamblom. Produkcijski zavod En-Knap je leta 1993 ustanovil Iztok Kovač, uspelo pa jim je v evropskem prostoru uveljaviti lastno estetiko in pritegniti mednarodno mrežo koproducentov. Skupina je vse od svoje ustanovitve edini stalni ansambel za sodobni ples v Sloveniji. Zagrebški plesni ansambel je prav tako mednarodno uveljavljena skupina za sodobni ples, ki je že od leta 1970 do danes edina stalna skupina za sodobni ples na Hrvaškem.