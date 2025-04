Ženska z najdaljšim jezikom: Ljudje včasih od šoka zakričijo

Jezik Chanel Tapper drži naziv najdaljšega jezika na svetu. V Guinnessovo knjigo rekordov se je z jezikom, ki meri kar 9,75 centimetra, vpisala že leta 2010. Z jezikom se lahko dotakne konice nosu, brade, dvigne žlico in iz vode vzame sadje. Kot je povedala v pogovoru za Guinnessovo knjigo rekordov, zanjo ni lepšega občutka od tega, ko ljudem pokaže svoj jezik in opazuje njihove reakcije. "Ljudje zakričijo, včasih od groze, včasih od šoka, in to mi je verjetno najljubše. Smešno je, da je odziv tako dramatičen," je dejala.