'Jezna želva’ pomotoma zanetila požar

45-letni plazilec iz britanskega Essexa je v sredo zjutraj pomotoma zanetil manjši požar, potem ko je prevrnil ogrevalno luč v svoji posteljici, je sporočila tamkajšnja policija.

Želva se je bila v času požara sama doma, nemudoma pa so se vklopili požarni alarmi, ki so bližnje sosede opozorili na požar. Ti so poklicali gasilce, ki so v eni od sob odkrili ogenj in ga pogasili. V sobi pa so naletili tudi na glavnega osumljenca - želvo.