Jih ubija spolni nagon? Zaradi želje po parjenju se odrekajo celo spanju

V Avstraliji prebiva ogrožena vrsta mesojedih vrečarjev, imenovanih kuol. Na njihovo ogroženost pa bi lahko, glede na nove raziskave, vplival njihov spolni nagon. Samci namreč med iskanjem partneric prepotujejo velike razdalje, pri čemer se, kot kaže, odrekajo celo spanju. Prav to bi lahko bil razlog, da nato običajno umrejo že med oziroma po prvem parjenju. Samice medtem lahko živijo in se razmnožujejo do štiri leta.

"Samci zato, da bi se lahko čim pogosteje parili, premagujejo velike razdalje in zdi se, da je njihov nagon tako močan, da se odrekajo celo spanju in več časa porabijo za iskanje samic," pravi Christofer Clemente, višji predavatelj na Univerzi Sunshine Coast. Raziskavo o obnašanju živali, ki je bila objavljena v sredo, je vodila omenjena univerza v sodelovanju z Univerzo v Queenslandu. icon-expand Kuoli FOTO: Shutterstock Raziskovalci so tako samce kot samice spremljali več kot 42 dni, in sicer na Groote Eylandtu, otoku ob obali avstralskega severnega ozemlja. Nekateri kuoli (angleško quolls) so na noč prehodili več kot 10 kilometrov, kar bi glede na povprečno dolžino koraka pomenilo skoraj 40 kilometrov človeške razdalje, podatka raziskave navaja BBC. Ugotovili so, da samci privabljajo tudi več parazitov. Najverjetneje zato, ker zaradi neustavljive želje po tem, da bi dobro izkoristili paritveno sezono, manj časa posvetijo negovanju. Prav tako samci med iskanjem hrane ali izogibanjem plenilcem niso tako pozorni kot samice. Vzroki smrti, ki so jih pri samcih zabeležili po sezoni parjenja, bi lahko bilo daljše pomanjkanje spanja in s tem povezani simptomi, ki onemogočajo okrevanje, pojasnjuje Joshua Gaschk, glavni avtor študije. "Hitro postanejo lahek plen, ne morejo se izogniti vozilom na cesti ali pa preprosto umrejo zaradi izčrpanosti," pravi. icon-expand Severni kuoli FOTO: Shutterstock Gaschk je dodal, da prvi podatki kažejo na potrebo po nadaljnjih študijah o tem, kako pomanjkanje spanja vpliva na vrečarje in širše družine vrečarjev, najdenih v Avstraliji in Papui Novi Gvineji. "Če se samci kuolov spanju odrekajo v škodo njihovega preživetja, bodo severni kuoli odlična vzorčna vrsta za učinke pomanjkanja spanja na delovanje telesa," je dejal. Po podatkih avstralske neodvisne, neprofitne organizacije, ki si prizadeva za ohranitev ogroženih divjih živali in ekosistemov v Avstraliji, Australian Wildlife Conservancy je na svetu še približno 100.000 severnih kuolov, vendar pa populacija hitro upada. Med drugim zaradi razvoja mest izgubljajo življenjski prostor, prav tako so tarče napadov potepuških mačk. Še posebej pa naj bi bili kuoli ranljivi zaradi zastrupitev s trsnimi krastačami.