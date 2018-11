Jima bo uspelo vstopiti v muzej?

Ken-Chan in Gosaku sta prikupna mačka, ki živita v Onimochiju pri Hirošimi. Zadnji dve leti pa sta postala prava mala atrakcija, kajti že vse od razstave o mačkih in psih, ki so jo gostili v lokalnem muzeju umetnosti, si mačka pogosto želita vstopiti v muzej, a jima varnostniki ne dovolijo.

Črn in oranžen maček sta se tako pogosto vrnila in želela vstopiti v muzej, da so ju začeli fotografirati in snemati, posnetki so zašli na splet in mnogo ljudi je obiskalo muzej samo zaradi tega, da bi spoznali 'slavna' mačkonarja. Mačka, ki sta zdaj postala nekakšni maskoti muzeja, živita blizu muzeja in sodeč po posnetkih, nadvse uživata v pozornosti, tako varnostnikov kot obiskovalcev, ki želijo pobožati kosmatinca.