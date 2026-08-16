Jinny Lu, najgrši pes na svetu

Jinny Lu so našli v koči v gorah Južne Koreje. Nekoč sramežljiva in prestrašena psička je pred štirimi leti, ko jo je posvojila njena ljubeča lastnica, doživela popolno preobrazbo. Danes je "stalni vir nagajivosti in veselja," je povedala njena ponosna družina.
Psička ima tudi posebno misijo. Skupaj z drugimi rešenimi mopsi obiskuje osnovne šole, da bi otroke poučila o pomenu posvojitve hišnih ljubljenčkov. Poleg tega obiskuje tudi paciente v hospicu in oskrbovance v ustanovah za nego demence.
Ne le naziva, Jinny je na tradicionalnem kalifornijskem izboru osvojila tudi 5000 dolarjev in velik pokal. Njen obraz bo upodobljen tudi na pločevinkah brezalkoholnega piva v omejeni izdaji. "Ta dogodek je vedno namenjen praznovanju psov, ki bi jih sicer morda spregledali," so sporočili organizatorji.
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