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Jinny Lu, najgrši pes na svetu

Petaluma, 16. 08. 2026 14.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jinny Lu, najgrši pes na svetu

Šestletna Jinny Lu, rešenka pasme mops, je bila na vsakoletnem kalifornijskem izboru za najgršega psa razglašena za zmagovalko. Njen nenavaden videz ni edina stvar, ki Jinny dela posebno. Za simpatičnim videzom psičke se skriva čustvena zgodba.

Jinny Lu so našli v koči v gorah Južne Koreje. Nekoč sramežljiva in prestrašena psička je pred štirimi leti, ko jo je posvojila njena ljubeča lastnica, doživela popolno preobrazbo. Danes je "stalni vir nagajivosti in veselja," je povedala njena ponosna družina.

Psička ima tudi posebno misijo. Skupaj z drugimi rešenimi mopsi obiskuje osnovne šole, da bi otroke poučila o pomenu posvojitve hišnih ljubljenčkov. Poleg tega obiskuje tudi paciente v hospicu in oskrbovance v ustanovah za nego demence.

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Ne le naziva, Jinny je na tradicionalnem kalifornijskem izboru osvojila tudi 5000 dolarjev in velik pokal. Njen obraz bo upodobljen tudi na pločevinkah brezalkoholnega piva v omejeni izdaji. "Ta dogodek je vedno namenjen praznovanju psov, ki bi jih sicer morda spregledali," so sporočili organizatorji.

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