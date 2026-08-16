Jinny Lu so našli v koči v gorah Južne Koreje. Nekoč sramežljiva in prestrašena psička je pred štirimi leti, ko jo je posvojila njena ljubeča lastnica, doživela popolno preobrazbo. Danes je "stalni vir nagajivosti in veselja," je povedala njena ponosna družina.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Jinny Lu, najgrši pes na svetu Profimedia

Jinny Lu, najgrši pes na svetu Profimedia

Jinny Lu, najgrši pes na svetu Profimedia

Jinny Lu, najgrši pes na svetu Profimedia

Jinny Lu, najgrši pes na svetu Profimedia









Psička ima tudi posebno misijo. Skupaj z drugimi rešenimi mopsi obiskuje osnovne šole, da bi otroke poučila o pomenu posvojitve hišnih ljubljenčkov. Poleg tega obiskuje tudi paciente v hospicu in oskrbovance v ustanovah za nego demence.