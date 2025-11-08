Svetli način
Švicarji bi jodlanje uvrstili na Unescov seznam

Luzern, 08. 11. 2025 17.00 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
Švicarska vlada predlaga, da bi jodlanje uvrstili na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Na ta seznam je že uvrščenih tudi sedem elementov iz Slovenije.

Po podatkih švicarske vlade v približno 780 združenjih za jodlanje sodeluje vsaj 12.000 jodlarjev, zato želijo z uvrstitvijo jodlanja na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine ozaveščati o tej umetnosti, obrti, znanju, tradiciji in obredih, ki se prenašajo iz roda v rod. 

Jodlanje - gorski krik pastirja.
Jodlanje - gorski krik pastirja. FOTO: Shutterstock

V Švici so pred sedmimi leti na Univerzi uporabnih znanosti in umetnosti v Luzernu kot prvi v državi začeli tudi s poučevanjem jodlanja, poroča Euronews.

Ali bo jodlanje tudi uradno uvrščeno na seznam Unesca, naj bi bilo znano do konca leta. 

Kot zanimivost – Slovenija ima na seznam Unescovih nesnovnih kulturnih dediščin vpisanih sedem elementov: Škofjeloški pasijon, Obhodi kurentov, Veščina suhozidne gradnje, Klekljanje čipk v Sloveniji, Čebelarstvo v Sloveniji, Tradicije reje lipicancev ter Babištvo: znanje, veščine in prakse. 

jodlanje unesco kulturna dediščina
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
08. 11. 2025 18.42
Janša bi moral dati pobudo za uvrstitev na ta seznam za "tradicionalna bela kapa na gljava".
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
08. 11. 2025 18.33
+2
a so to bolečine v trebuhu,da se tako nagravžno derejo
ODGOVORI
2 0
sc0rpion
08. 11. 2025 18.30
-1
Seveda, to je samo za podpret
ODGOVORI
0 1
Volja
08. 11. 2025 18.19
+1
Avstrijci tudi?
ODGOVORI
1 0
