Švicarji bi jodlanje uvrstili na Unescov seznam

Po podatkih švicarske vlade v približno 780 združenjih za jodlanje sodeluje vsaj 12.000 jodlarjev, zato želijo z uvrstitvijo jodlanja na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine ozaveščati o tej umetnosti, obrti, znanju, tradiciji in obredih, ki se prenašajo iz roda v rod.

V Švici so pred sedmimi leti na Univerzi uporabnih znanosti in umetnosti v Luzernu kot prvi v državi začeli tudi s poučevanjem jodlanja, poroča Euronews.

Ali bo jodlanje tudi uradno uvrščeno na seznam Unesca, naj bi bilo znano do konca leta.

Kot zanimivost – Slovenija ima na seznam Unescovih nesnovnih kulturnih dediščin vpisanih sedem elementov: Škofjeloški pasijon, Obhodi kurentov, Veščina suhozidne gradnje, Klekljanje čipk v Sloveniji, Čebelarstvo v Sloveniji, Tradicije reje lipicancev ter Babištvo: znanje, veščine in prakse.