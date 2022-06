Joe Valencic postal član Mednarodne dvorane slavnih Clevelanda

"Joseph Valencic je dinamična in kreativna osebnost znotraj clevelandske slovensko-ameriške scene. Njegovo navdušenje za vse kar je slovenskega navdihuje druge, da odkrivajo in slavijo izjemnost svoje kulture. Joe vidi podobnosti in sinergije med slovenskimi organizacijami v Clevelandu, po ZDA in v Sloveniji in se povezuje z njimi, da izkoristi njihovo moč, privabi prostovoljce in razvije programe in izmenjave za skupno korist. Verjame, da lahko kultura in še posebej glasba, gradi mostove med ljudmi iz vseh okolij," je sporočil Hanson.

Predsednik Mednarodne dvorane slavnih Clevelanda Dan Hanson je sporočil, da bo svečanost, ki jo bo povezoval televizijski voditelj Russ Mitchell potekala nocoj v dvorani Windows on the River z nagovorom škofa Edwarda Malesica . Poleg Valencica bodo sprejeli še devet drugih članov.

Joe Valencic vsako soboto vodi slovensko radijsko oddajo Polka Hall of Fame

V nadaljevanju je navedel, da je Valencic ustanovitelj Dvorane slavnih polke v Clevelandu in promovira ter vodi razne dogodke, kot je vsakoletni festival slovenskih klobas in Polka Weekend na zahvalni dan. Prav tako vodi podelitev nagrad polka glasbe, predseduje ložam Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ) v Clevelandu in predstavlja Slovence v ZDA kot član mednarodnega svetovalnega odbora Urada za Slovence po svetu.

V času slovenskega osamosvajanja je povezoval ameriške Slovence pri lobiranju za priznanje slovenske državnosti in leta 1997 je bil član delegacije ameriških Slovencev, ki so bili povabljeni v Belo hišo na razgovor o sprejetju Slovenije v zvezo Nato.

Leta 1954 rojeni Valencic ustvarja filme, predava, organizira koncerte in razstave v ZDA in v tujini, med drugim tudi predstavlja slovenske filme na Mednarodnem filmskem festivalu Clevelanda. Vsako soboto vodi slovensko radijsko oddajo Polka Hall of Fame, v Sloveniji pa je znan kot glas ameriških Slovencev.

Med svojim raziskovalnim delom je v ZDA odkril prvi zvočni film posnet v Sloveniji leta 1929 in prvi prepis radijske oddaje iz leta 1938. Vnaša tudi podatke v enciklopedije kot so Enciklopedija zgodovine Clevelanda, Enciklopedija Slovenije in Enciklopedija Britannica.