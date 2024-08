Johnny Cash prvi glasbenik s kipom v stavbi ameriškega kongresa

Johnny Cash (1932–2003) je bil eden največjih glasbenikov druge polovice 20. stoletja. Znan je bil po svojem globokem baritonu in pesmih, kot so Man in Black, Ring of Fire in I Walk the Line. Nastopal je tudi v filmu in na televiziji. Njegova zapuščina se širi tudi dve desetletji po njegovi smrti, saj je junija posthumno izšel nov album z naslovom Songwriter.