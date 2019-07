Kaj dela velikanska skulptura Sheerana v Moskvi?

28-letni britanski zvezdnik Ed Sheeran je velik umetnik in tudi bogataš, Rusi pa so njegovo veličino dobesedno pokazali v parku Gorky, kjer so postavili petmetrsko skulpturo Eda v kratki majici, hlačah in očalih, ko si v ležečem stanju podpira glavo.

Ed je tako postal prava atrakcija za vse oboževalce in predvsem oboževalke, ki so pri njem seveda v večini, z njim pa se z veseljem fotografirajo preden bo v petek, 19. julija imel koncert v tamkajšnji Spartak areni.