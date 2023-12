Kaj nas je v letošnjem letu najbolj nasmejalo?

Leto 2023 so zaznamovali številni odmevni dogodki. In kjer so odmevni dogodki, so tudi viralne šale. Katere so nas v letošnjem letu najbolj nasmejale?

Na domačih tleh so tudi letos za smeh in dobro voljo poskrbele spletne šale, ki so navdih črpale v naših šovih. Med njimi je za največ materiala poskrbela 10. jubilejna sezona Kmetije. Z dvema od ustvarjalcev, ki dokazujejo, da je smeh pol zdravja, smo klepetali v eni izmed epizod spletne oddaje Kmetija: Cela štala.

Spletnim šalam niso ubežali niti naši politiki, med drugim tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik vlade Robert Golob. Predsednica državnega zbora je pozornost javnosti pritegnila s svojim petjem v radijski oddaji. Petje je sicer razdelilo občinstvo, deležna je bila tako pohval kot graje, številni pa so se spraševali, ali je za nekoga na visoki in ugledni politični funkciji to sploh sprejemljivo.

Predsednik vlade pa se je v 'nemilosti' internetnih trolov znašel zaradi nerodne čestitke slovenski kuharski mojstrici Ani Roš Stojan, dobitnici treh Michelinovih zvezdic. Posnetek je doživel številne komične predelave, na vladi pa mu zaradi velikega uspeha na družbenih omrežjih napovedujejo celo nadaljevanje. Iz čestitke se je pošalila tudi Golobova partnerica Tina Gaber.

Trumpova zaporniška fotografija Spletni uporabniki niso zapravljali časa. Ko je splet preplavila zgodovinska zaporniška fotografija Donalda Trumpa, so stvari hitro vzeli v svoje roke in ustvarili malo morje spletnih šal na račun njegovega resnega izraza in mrkega pogleda. Galerijo spletnih šal na račun zaporniške fotografije Donalda Trumpa je na spletu delil znan šaljivec na Instagramu, ki ustvarja pod imenom Saint Hoax. Med drugim je v objavo vključil Victorio Beckham, ki je naredila korak dlje, ko je pozirala za novo vozniško dovoljenje.

Kronanje Karla III. Meseca maja je kralj Karel III. tudi uradno zasedel prestol. Kronanje, ki si ga je kljub okrnjeni obliki ogledal celoten svet, je poskrbelo za številne trenutke, ki so se vtisnili v spomin javnosti: od nagajivega princa Louisa do zvezdniških gostov in prisotnosti odtujenega člana kraljeve družine princa Harryja. Številni uporabniki družbenih omrežij pa so se pošalili kar na kraljev račun in dejstvo, da je moral kar 73 let čakati na to, da zavzame svoj 'službeni' položaj.

Princ Charles je končno postal kralj Karel III. in bil imenovan na položaj, na katerega se je 'prijavil' pred 73 leti. FOTO: Twitter icon-expand

Jada Pinkett Smith in njen zakon Jada Pinkett Smith je v luči promocije knjige z naslovom Vredna (Worthy) dvignila precej prahu. Razkrila je, da s soprogom Willom Smithom že več let ne živita skupaj, izpovedala je ljubezen do pokojnega Tupaca in naslovila odmevno zaušnico na oskarjih ter tako lastnoročno poskrbela za material za spletne šale. Številni so ob poslušanju in branju igralkinih izjav dobili občutek, da je veliko bolj naklonjena pokojni simpatiji kot aktualnemu soprogu. Od tod izvirajo številne šale."Jada Pinkett Smith je razkrila, da je sedela na zadnjem sedežu, ko so ustrelili Tupaca. Ko so krogle začele leteti, se je iz njenih ust slišalo: Raje vzemite Willa Smitha."

Jada Pinkett Smith je bila zraven, ko so umorili Tupaca. FOTO: Facebook icon-expand

Šale na račun nekdanjih sošolcev Lady Gaga Pevka Lady Gaga je pred več kot desetletjem začela obiskovati newyorško univerzo NYU. Ena izmed njenih nekdanjih sošolk je priznala, da ni bila njena oboževalka, saj da je zvezdnica vsak dan v času kosila igrala na klavir in pela. "Vsi smo jo bili prisiljeni poslušati. In ja, dobra je bila. Bila je odlična, jaz pa sem le hotela v miru pojesti svoj sendvič. Včasih sem jedla na hodniku, ker me je spravljala ob pamet." Želja "želim v miru pojesti sendvič, medtem ko Lady Gaga udarja po klavirju" je hitro postala viralna.

Nova podoba Arielinega prijatelja: 'Tudi on je žrtev hollywoodskih diet' Modre plavuti, rumeno okroglo telo in simpatičen obraz s prešernim nasmehom. Tako se ribice po imenu Fabijan spominjajo gledalci risanke Mala morska deklica, ki je letos dobila svojo filmsko različico. Disney je pred premiero, ki se je odvila 26. maja, izdal kolekcijo uradnih posterjev, na katerih se predstavijo vsi liki, tudi Arielin prijatelj, ki pa je videti drugače, kot ga je javnost navajena. Čez noč je namreč postal ploščata in bleda različica nekoč prikupno okroglega rumeno-modrega lika. "Fabijan je preizkusil Ozempic pred svojo veliko vlogo," je na TikTok zapisala ena od uporabnic in se pošalila na račun novega dietnega 'pripomočka' med zvezdniki.

Nova podoba Arielinega prijatelja: ''Tudi on je žrtev hollywoodskih diet.'' FOTO: Profimedia - Twitter icon-expand

Spletne šale o Barbie in Oppenheimerju razburile Japonce Barbie in Oppenheimer, filmska mega hita letošnjega leta, sta prav tako poskrbela za številne spletne šale, ki pa so sprožile val jeze na Japonskem, ki je edina država na svetu, ki je bila med vojno bombardirana z jedrskim orožjem. Na enem od kolažev Barbie sedi na ramenih Oppenheimerja, za njima pa je videti eksplozijo.