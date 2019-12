Kaj obleči za silvestrovo? Nika Ambrožič Urbas je pripravila nekaj nasvetov

Kaj obleči za silvestrski večer, je verjetno vprašanje, ki si danes zastavlja marsikatera Slovenka oziroma Slovenec. Nasvete je v oddaji 24UR ZVEČER z nami delila modna strokovnjakinja Nika Ambrožič Urbas.

Kot je dejala, za novo leto vsi tredni rahlo odpadejo, saj se znotraj dogodka ustvarijo novi trendi. Nekateri se odločijo za minimalizem, spet druge pa premami maksimalizem. Ambrožič Urbasova opaža, da so letos v ospredju obe skrajnosti. Nekateri prisegajo na prečiščene kreacije, drugi pa po nečem, kar se razbohti v vsej svoji veličini. "V igri so tako volančki, kot bleščice in potiski." Sama se nagiba minimalizmu.

Pri odločanju, kaj obleči, je tudi pomembno, na kakšno zabavo se odpravljamo, pravi Ambrožič Urbasova. Kot je povedala, se je v času, ko je živela v Veliki Britaniji, vedno držala pravil oblačenja. Če smo povabljeni na glamurozni dogodek, se moramo temu primerno tudi obleči. Če pa gremo na sproščeno zabavo v prijateljskem krogu, pa je predvsem pomembno, da se počutimo udobno in da smo oblečeni v nekaj, kar izraža nas.

Ambrožič Urbasova ne zagovarja pravila, da bi se morala moška oblačila v barvi ujemati z ženskimi. "Če nosi ženska zeleno obleko, ne izberite zelene kravate, ker izpade kičasto," pravi.

V času novega leta so zaželjeni tudi modni dodatki. "Fino je izbrati kakšen odštekan prstan, bogate uhane. Tako lahko oplemenitite preprosto obleko." Kot pravi, so vse bolj priljubljene tudi bleščice.

Če boste praznovali na prostem, Ambrožič Urbasova priporoča, da si oblečemo topla oblačila, pozornost pa usmerimo v ličenje. Zaželjeni so kakšni osvetljevalci ali pa glosi.

In kaj za konec Nika Ambrožič Urbas svetuje Slovencem in Slovenkam? "Bodite sproščeni, dajte si duška in bodite urejeni!" Tiste dame, ki pa boste novo leto preživele na kavču, pa si vseeno lahko privoščite rdečo šminko. "Zakaj pa ne!"