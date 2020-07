Kaj poleti beremo Slovenci: od Murske Sobote do Kopra

Bronja Žakelj že drugo leto zapored prva poletna izbira ljubljanskih bralcev

V Mestni knjižnici Ljubljana je trenutno največkrat izposojena knjiga Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset, sledijo pa ji Dolina rožavtorja Tadeja Goloba, Genialna prijateljica: otroštvo, odraščanjeElene Ferrante,Pridna punčka Mary Kubiceter Luciferkalegendarne Svetlane Makarovič. V juniju in juliju je roman Žakljeve dosegel 269 izposoj, odkar je leta 2018 izšel, pa kraljuje na lestvici najbolj branih leposlovnih del. Na seznamu najbolj priljubljenih desetih knjig, ki si jih ljubljanski bralci največkrat izposojajo, pa se ob Dolini rož nahajata še dve knjigi Tadeja Goloba - Jezero terLeninov Park. Ker čakalna vrsta za posamezno literarno delo ni odvisna samo od priljubljenosti, temveč od števila enot, ki so v knjižnici dosegljive, je zato največkrat rezervirano gradivo knjiga Jožeta Možine Slovenski razkol s 152 rezervacijami, sledita paVeronika Simoniti s knjigo Ivana pred morjemter delo Aljoša Bagole Kako izgoreti,je povedala Vesna Trobec iz službe za odnose z javnostmi.

V knjižnici so ponosni tudi na to, da poleti izvajajo malce drugačno bralno akcijo z imenom Maček v žaklju, s katero spodbujajo izposojo kvalitetnih, a malce pozabljenih knjig. Paketi so namenjeni različnim kategorijam bralcev, ki lahko izbirajo pakete knjig glede na žanr. Akcija je zanimiva predvsem zato, ker bralci šele ob odprtju vrečke ugotovijo, kaj so dobili in so tako na prijazen način vabljeni k branju tudi tistih knjig, ki ji morda sami ne bi izbrali.

Za knjigo Aljoša BagoleKako izgoretije v Murski Soboti treba čakati tudi tri mesece ali več

"Bralci iz Murske Sobote in okolice v poletnih mesecih najpogosteje posegajo po lahkotnejšem, razvedrilnem branju, ki se bistveno razlikuje od siceršnjega izbora v ostalih obdobjih leta. Izstopa izposoja ljubezenskih, kriminalnih, zgodovinskih in biografskih romanov ter spominov. Razlika med letnimi časi je predvsem v količini izposojenega. Poleti se izposodi veliko več leposlovja in manj strokovne literature,"je povedal Janez Horvat iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Člani knjižnice najbolj pogosto posegajo po sledečih avtorjih: Bagoli, Golobu in Žakljevi. Najbolj priljubljenim trem sledijo še delo Elene Ferrante O novem priimku, Svetlanina Luciferka, Ivana pred morjem Veronike Simoniti ter vsi novejši romani norveškega pisatelja Joja Nesbøja. Najbolj priljubljeno delo na mladinskem oddelku murskosoboške knjižnice pa je Brina Brihta,ki je nastala izpod peresa Sally Rippin.

Horvat je povedal, da se je za knjigo Aljoša Bagole ter za vsa tri najbolj priljubljena dela Tadeja Goloba treba postaviti v vrsto in počakati kar tri mesece ali več. Dodal je še, da je za poletne mesece značilno, da ljudje kot povsod drugje malce izprežejo, si najdejo čas zase, za branje in si tako pred odhodom na dopust zaželijo več knjig. Poletje pa v njihovo knjižnico zanese tudi nekatere izrazito sezonske bralce, ki po izboru knjižnične literature posežejo zgolj pred dopusti in ob vrnitvi z oddiha.

Mariborski pisatelji mariborskim bralcem najbliže

V Mariborski knjižnicise tekom celega leta veliko izposoja gradivo, ki ga člani knjižice potrebujejo za razne oblike rednega osnovnošolskega, srednješolskega ali študijskega ter tudi individualnega izobraževanja. V poletnih mesecih pa so na oddelkih za odrasle med najbolj izposojanimi žanrsko najbolj pokriti kriminalni in ljubezenski romani, marsikdo poseže po lahkotnejšem branju, v enotah za mlade bralce pa razlik med trendi v letnih časih ne opazijo.Darja Barber, vodja Knjižnice Rotovž, Pionirske knjižnice Rotovž ter čitalnice je povedala, da je razveseljivo dejstvo, da so med najbolj priljubljenimi knjigami v juniju in juliju tudi slovenski avtorji, med najbolj branimi so tudi pisatelji z mariborskega območja: Marko Radmilovič, Avgust Demšar, Tone Partljič, Vid Kmetič, Mitja Čander.

Tudi na mariborski lestvici kraljuje Bronja Žakelj, njeno delo so si bralci izposodili 82-krat. Sledijo pa Mary Kubicas knjigo Pridna punčka, Marko Radmilovič s Kolesarjem, Cerkev Avgusta Demšarja ter Pesnica Toneta Partljiča. Tudi v Mariboru je v samem vrhu najbolj priljubljenih mladinskih knjig Brina Brihta Sally Rippin, Barberjeva pa je izpostavila dejstvo, da se tudi na seznamu najbolj priljubljenih dvajsetih del mladinske literature najdejo prav knjige slovenskih avtorjev: Igorja Karlovška, Barbare Hanuš, Dese Muck in Damijana Šinigoja. Največ rezervacij (kar 48 za vsak naslov posebej) je prav za knjigi Cerkevter Belo se pere na devetdeset. Bibliotekarska specialistka je izpostavila tudi poletne specifike. Pravi, da si bralci običajno v poletnih mesecih izposodijo naenkrat več gradiva za daljši čas. Zanimivo pa je še to, da je v primerjavi z enakim obdobjem lani izposoja knjig nekoliko upadla, vzrok za to je zagotovo prisotnost novega koronavirusa v slovenskem prostoru in ukrepi, ki se jih morajo držati tudi v knjižnici: obvezno razkuževanje rok, omejitev števila ljudi na določeni kvadraturi, nošenje maske, dezinfekcija vrnjenega gradiva in ostalo.

Na goriškem si bralci knjige pogosto rezervirajo vnaprej

V Goriški knjižnici Franceta Bevkapokrivajo vse starostne skupine, glede na bližino meje pa imajo tudi kar nekaj bralcev iz zamejstva, ki si izposojajo tako literaturo v slovenskem kot tudi v tujih jezikih. Lara Konjedic, knjižničarka in vodja izposojno-informacijske službe, je za naš portal povedala, da se pri njih v poletnih mesecih poveča izposoja ljubezenskih romanov, kriminalk ter erotičnih romanov."Letos je stanje zaradi korone sicer drugačno, vendar bralci veliko posegajo po turističnih vodnikih ter planinskih in kolesarskih vodičih,"je še dodala.

Na goriškem je največja čakalna vrsta za delo Bronje Žakelj, za knjige Tadeja Goloba, dela Elene Ferrante, potem pa sledijo še Popolna omama, Slovenski razkol, Drožomanija, Luciferka, stalnica izposoje in rezervacij pa je že več let knjiga CavazzaVesne Milek ter vsa dela iz zbirke o čarovniku Harryju Potterju. Konjediceva je izpostavila še dejstvo, da so trenutno izposojene tudi vse knjige Dober voznik bom in Osnove prve pomoči. "Med poletnimi meseci je tudi opazno, da si bralci izposojajo več izvodov gradiva, saj je na dopustu več časa za branje. Marsikdo nam pove, da bo zdaj lahko bral, potem pa do naslednjega dopusta spet skoraj nič. Študijsko gradivo in učbeniki 'počivajo', imamo pa starše, ki otroke prepričujejo, naj preberejo za bralno značko že med počitnicami,"je opisala poletno situacijo ter dodala, da so njihove police v teh dneh na pol prazne in da si bralci rezervirajo že kar vse po vrsti.

V Kopru med desetimi najbolj priljubljenimi še vedno 'Tisto' Stephena Kinga

Tudi obalni bralci so z izposojo leposlovja soustvarili seznam najbolj priljubljenih. V juniju ter juliju so bile v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper najbolj priljubljene knjige: Genialna prijateljica: otroštvo, odraščanje s 25 izposojami, sledi ji Luciferka, potem je na tretjem mestu še deloIvana pred morjem, lestvico desetih pa dopolnjujejo knjige Pridna punčka, večkrat omenjena uspešnica Žakljeve, pa O novem priimku: mladostFerrantejeve, Golobovo Jezero, TistoStephena Kinga, na seznamu pa sta še Helikopterski rop Jonasa Bonnierja terRadmilovičev Kolesar.

Tadej Golob: Na plaži lahko berem tako Shakespearja kot kakšno kriminalko.

Avtor knjig, ki se redno uvrščajo na sezname najbolj priljubljenih, pravi, da je zaradi dejstva, da njegova dela Slovenci z veseljem berejo in si jih tudi izposojajo, izredno vesel:"Živim namreč izključno od prodaje in izposoje svojih knjig. Ko se je to prvič zgodilo, in sicer pred tremi leti z 'Jezerom', sem mislil, da gre za preblisk, zdaj pa to, kar traja in traja. Upam, da bo še nekaj časa."