Kaj se je zgodilo z 'rečno pošastjo' iz Detroita?

Potem ko so konec prejšnjega meseca v reki Detroti ulovili več kot 100 let starega jezerskega jesetra, ki je meril več kot 208 cm, težak pa je bil neverjetnih 240 kilogramov, so iz urada za zaščito rib in rečnih živali Alpena sporočili, da so jesetra izpustili nazaj v reko, poroča CBS Detroit . Orjakinjo so sicer pred tem še pregledali.

Strokovnjaki menijo, da je to ena največjih samic jezerskega jesetra, kar so jih kdaj zabeležili v ZDA. "Verjetno se je v reki Detroit izlegla okoli leta 1920, ko je Detroit postal četrto največje mesto v Ameriki," je na družbenem omrežju objavil urad Alpena. Po njihovih navedbah lahko samec živi od 50 do 60 let, samice pa lahko dosežejo tudi starost 150 let.

Ta sladkovodna bitja so v 19 od 20 zveznih držav, kjer jih najdemo, uvrščena med ogrožene živali. Razlog za njihov upad sta predvsem prekomernega lova in izgube habitata. Jezerski jesetri živijo v Severni Ameriki vse od zaliva Hudson do drenaž reke Misisipi. Ta počasna bitja, ki imajo raje peščene ali prodnate habitate na dnu jezer ali strug, med drstenjem potujejo po reki navzgor.