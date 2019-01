''Večkrat seksajte, možgani vam bodo hvaležni''

''Razumevanje procesa, ki se med seksom in orgazmom odvija v naših možganih, je zelo pomembno,'' pravi priznani profesor in doktor psihologije na univerzi Rutgers v New Jerseyu, Barry R. Komisaruk. Raziskave za odkrivanje tovrstnih procesov so, kot pravi, vse prej kot enostavne. Strokovnjaki za meritve možganskih odzivov v večini primerov uporabljajo funkcionalno magnetno resonanco (MRI) in pozitronsko remisijsko tomografijo (PET). Sodelujoče testne subjekte priklopijo na naprave, s katerimi med njihovim masturbiranjem opazujejo, kaj se dogaja znotraj možganske skorje. Čeprav so nekatera področja in povezave med našim seksualnim vedenjem ter možganskim odzivom še vedno zaviti v skrivnost, pa je nekaj strokovno dokazanih dejstev, ki pričajo o pozitivnih učinkih seksa na naše možgane.

1. Seks je kot droga

Med seksom in po seksu se odlično počutimo. Prav zaradi tega občutka nam je seks všeč, si ga želimo in iščemo primerne spolne partnerje. Zahvalo našemu dobremu počutju gre pripisati izločanju dopamina, živčnega prenašalca, ki v naših možganih aktivira center za nagrajevanje. Zakaj naj bi bil občutek takšen, kot po zaužitju droge? Predvsem zato, ker se na sicer nekoliko drugačen način v naših možganih po zaužitju droge aktivira popolnoma enak center. Komisaruk dodaja, da center za nagrajevanje spodbudijo tudi nikotin, čokolada in kofein. Pomanjkanje dopamina, po drugi strani, se v naših telesih odraža kot pomanjkanje zainteresiranosti, volje, slabše splošne koncentracije in pešanje spomina.