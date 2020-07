Kaj si ženske v resnici mislijo o profilnih fotografijah moških zgoraj brez?

Moški, ki so na profilnih fotografijah aplikacij za zmenke zgoraj brez, so prepričani, da s tem pritegnejo več žensk, a v resnici je ravno obratno. To namreč odbija ženske, moški pa imajo posledično manj zadetkov, je pokazala nedavna anketa. Večina žensk namreč meni, da so takšni moški nezreli. Le 15 odstotkov žensk pa je dejalo, da bi šle s takšnim moškim na zmenek.

Samski moški, ki iščejo potencialne partnerice s pomočjo spletnih zmenkov, si z objavo profilne fotografije, na kateri pozirajo zgoraj brez, v bistvu delajo medvedjo uslugo. Čeprav je kar 90 odstotkov vprašanih moških prepričanih, da lahko z razkazovanjem svojega izklesanega telesa pritegnejo več žensk, pa podatki ankete, ki jo je izvedlo podjetje Dating Group, kažejo ravno nasprotno.

icon-expand Moški, ki nimajo fotografij "zgoraj brez" na svojem profilu, imajo več "zadetkov". FOTO: Dreamstime

Kar 66 odstotkov žensk je dejalo, da se jim zdijo moški, ki uporabijo fotografije, na kateri so zgoraj brez, nezreli. Še več, kar 76 odstotkov žensk je dejalo, da zelo verjetno s takšnim moškim ne bi šle na zmenek. Da bi šle na zmenek, je potrdilo le 15 odstotkov vprašanih, devet odstotkov pa bi jih bilo pripravljenih zgolj na prijateljstvo. Raziskava je tudi pokazala, da imajo moški z na pol golo profilno fotografijo za kar 25 odstotkov manj "zadetkov" kot tisti, ki so na profilnih fotografijah oblečeni. "Zadetki" se na straneh in aplikacijah za spletne zmenke zgodijo takrat, ko obe strani "všečkata" profil drug drugega. Pri ženskah v kopalkah velja ravno obratno Moški očitno sodijo po svojih preferencah, saj je anketa pokazala, da se ženskam, ki imajo na svojem profilu fotografijo v kopalkah, "priljubljenost" pri nasprotnem spolu poveča. Ženske s fotografijami, na katerih kažejo golo kožo, imajo namreč za kar 40 odstotkov več "zadetkov" kot ženske, ki kože ne kažejo. V spletni raziskavi so anketirali 2000 uporabnikov različnih aplikacij za zmenke, odgovore pa so združili z zbranimi podatki iz aplikacij. Med drugim so ugotovili, da imajo trije od petih moških na svojih profilih vsaj eno fotografijo zgoraj brez, medtem ko ima vsaj eno fotografijo v bikiniju na svojem profilu le ena od petih žensk. Prav tako so ugotovili, da je pri članih LGBTQ skupnosti štirikrat večja možnost, da bodo na svojem profilu postavili fotografijo, na kateri so zgoraj brez.

icon-expand Trije od petih moških imajo na svojem profilu vsaj eno takšno fotografijo. FOTO: Dreamstime

Strokovnjaki iz podjetja, ki ima v lasti več strani in aplikacij za zmenke, so ob tem opozorili, da z objavami takšnih fotografij moški nezavedno pošiljajo sporočilo, da je videz tisti, ki ga najbolj cenijo. Svojim uporabnikom so zato svetovali, naj namesto razgaljenih fotografij objavijo raje takšne, ki bodo predstavljale njihovo osebnost. Pandemija vplivala tudi na to, kaj ljudje pričakujejo od spletnih zmenkov Pandemija, ki je zajela svet, je spremenila naš pogled na marsikatero stvar in naš način razmišljanja. Tudi glede odnosov. Raziskava aplikacije za spletne zmenke Badoo je ugotovila, da so se v času pandemije spremenile tudi preference njihovih uporabnikov. Samski ljudje namreč zdaj bolj iščejo partnerstvo in resne zveze in ne več toliko občasnih zmenkov in površnih zvez.

icon-expand Britanci se zaradi pandemije čutijo pod dodatnim pritiskom, da čim prej spoznajo potencialnega partnerja. FOTO: Dreamstime