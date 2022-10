Nedaven odstop britanske premierke Liz Truss je zaradi svojega kratkega staža pritegnil pozornost marsikaterega uporabnika na družbenih omrežjih, zato ne preseneča dejstvo, da so na račun 47-letna Trussove že nastale številne spletne šale. Kaj vse je zdržalo dlje kot Liz Truss na svojem položaju?

Najkrajši zakon Kim Kardashian Medtem ko je bila Liz Truss na svojem položaju le 44 dni, je najkrajši izmed treh zakonov zvezdnice Kim Kardashian in košarkarja Krisa Humphriesa trajal kar 28 dni več, in sicer 72 dni. Par, ki je za poroko namenil več milijonov evrov, je bil poročen med 20. avgustom in 31. oktobrom 2011.

icon-expand Kim Kardashian in Kris Humphries sta bila poročena 72 dni. FOTO: Profimedia

Najbolj znani maček na Downing Streetu Če je Trussova znameniti Downing Street zapustila, preden se je v njega dobro vselila, tam ostaja zvesti maček Larry, ki delo premierskega mačka neutrudno opravlja že 11 let in devet mesecev. Tudi zaradi tega se mnogi uporabniki družbenih medijev v šali strinjajo, da bi prav on moral prevzeti funkcijo premierja.

icon-expand Maček Larry delo premierskega mačka neutrudno opravlja že 11 let in devet mesecev. FOTO: AP

Kanyejeva kandidatura za predsednika ZDA Kljub temu da ni postal predsednik Združenih držav Amerike, je ameriški raper Kanye West kandidaturi posvetil štiri mesece svojega življenja. Podpornik Donalda Trumpa je kandidiral leta 2020, na koncu pa je slavil Joe Biden, ki je z zmago postal 47. predsednik Združenih držav Amerike.

icon-expand Kanye West je kandidaturi posvetil štiri mesece svojega življenja. FOTO: Profimedia

Sodna bitka Johnnyja Deppa in Amber Heard Najodmevnejše zvezdniško sojenje tega leta je v ameriški zvezni državi Virginija potekalo 51 dni. Bivša zakonca Johnny Depp in Amber Heard, ki sta z udarnimi razkritji in medsebojnimi obtožbami poskrbela za medijski spektakel, sta dolžino premierskega staža Trussove premagala za teden dni.

icon-expand Sodna bitka Johnnyja Deppa in Amber Heard je trajala 51 dni. FOTO: Profimedia

Skoraj vse sezone šova Otok ljubezni Priljubljen resničnostni šov Otok ljubezni vse od druge sezone dalje traja dlje kot Trussinih 44 dni. V šovu, polnem spletk in ljubezenskih prigod, ki je dostopen na VOYO, gledalec lahko spremlja razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, vsak njihov korak pa spremljajo kamere.

icon-expand Priljubljen resničnostni šov Otok ljubezni vse od druge sezone dalje traja dlje kot Trussinih 44 dni. FOTO: VOYO

Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 57.000 evrov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen. Kot zanimivost, dlje kot 45 dni so po koncu šova skupaj zdržali tudi nekateri pari. Prva sezona serije Zmajeva hiša Premierna epizoda Zmajeve hiše, naslednice uspešnice Igre prestolov, je bila na tuji pretočni platformi dostopna 21. avgusta letos, zadnji del pa bo gledalcem na voljo 23. oktobra. To pomeni, da so gledalci seriji posvetili 63 dni svojega življenja, 19 dni več kot Liz Truss svojemu položaju.

icon-expand Gledalci serije Zmajeva hiša so na zadnji del prve sezone čakali 63 dni. FOTO: Profimedia

Številne glasbene uspešnice Na vrhu glasbenih lestvic so dlje kot 44 dni kraljevali hiti, kot so Shape of You angleškega pevca Eda Sheerana, Uptown Funk Marka Ronsona in Bruna Marsa ter Rihannina uspešnica iz leta 2007 Umbrella. Podobno velja tudi za turneje največjih zvezdnikov. Turneja Divide pevca Eda Sheerana je trajala kar 893 dni.